https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/timur-agrba-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-eks-glavy-luganska-1055784817.html

Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска

Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска

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Сухум и Луганск — города-побратимы с сентября 2024 года. 07.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Глава Сухума Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы. Пилавов занимал должность главы Луганска с 2014 по 2023 годы. Он погиб в результате взрыва 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/sukhum-i-lugansk-stali-gorodami-pobratimami-1052268026.html

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