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https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/timur-agrba-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-eks-glavy-luganska-1055784817.html
Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска
Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска
Sputnik Абхазия
Сухум и Луганск — города-побратимы с сентября 2024 года. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Глава Сухума Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы. Пилавов занимал должность главы Луганска с 2014 по 2023 годы. Он погиб в результате взрыва 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/sukhum-i-lugansk-stali-gorodami-pobratimami-1052268026.html
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абхазия, новости, сухум, луганск

Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска

00:14 07.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухум и Луганск — города-побратимы с сентября 2024 года.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Глава Сухума Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и друзьями Манолиса Васильевича, который для Сухума был добрым другом. Уход такого выдающегося человека — поистине невосполнимая утрата", — говорится в тексте.
Пилавов занимал должность главы Луганска с 2014 по 2023 годы. Он погиб в результате взрыва 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Сухум и Луганск стали городами-побратимами - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2024
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Сухум и Луганск стали городами-побратимами
14 сентября 2024, 16:53
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