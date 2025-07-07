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Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска
Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска
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Сухум и Луганск — города-побратимы с сентября 2024 года. 07.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Глава Сухума Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы. Пилавов занимал должность главы Луганска с 2014 по 2023 годы. Он погиб в результате взрыва 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска
Сухум и Луганск — города-побратимы с сентября 2024 года.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Глава Сухума Тимур Агрба выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и друзьями Манолиса Васильевича, который для Сухума был добрым другом. Уход такого выдающегося человека — поистине невосполнимая утрата", — говорится в тексте.
Пилавов занимал должность главы Луганска с 2014 по 2023 годы. Он погиб в результате взрыва 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте.