https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/den-goroda-v-ochamchyre-otmetyat-12-iyulya-1055805958.html

День города в Очамчыре отметят 12 июля

День города в Очамчыре отметят 12 июля

Sputnik Абхазия

Греческий полис Гюэнос был основан на месте современной Очамчыры примерно в VI веке до нашей эры. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T09:40+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. День города в Очамчыре отметят 12 июля, сообщила Sputnik заведующая отделом культуры администрации района Амра Булискерия. С полудня на набережной откроются сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни ”Ерцаху”, игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам. Детей ждут аниматоры, сладости, соки, мороженое и попкорн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055759438.html

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