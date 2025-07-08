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День города в Очамчыре отметят 12 июля
День города в Очамчыре отметят 12 июля
Sputnik Абхазия
Греческий полис Гюэнос был основан на месте современной Очамчыры примерно в VI веке до нашей эры. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T09:40+0300
2025-07-08T09:40+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. День города в Очамчыре отметят 12 июля, сообщила Sputnik заведующая отделом культуры администрации района Амра Булискерия. С полудня на набережной откроются сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни ”Ерцаху”, игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам. Детей ждут аниматоры, сладости, соки, мороженое и попкорн.
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абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра
День города в Очамчыре отметят 12 июля
Греческий полис Гюэнос был основан на месте современной Очамчыры примерно в VI веке до нашей эры.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. День города в Очамчыре отметят 12 июля, сообщила Sputnik заведующая отделом культуры администрации района Амра Булискерия.
Праздник традиционно отмечается во вторую субботу июля. Мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
С полудня на набережной откроются сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников.
Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни ”Ерцаху”, игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.
Детей ждут аниматоры, сладости, соки, мороженое и попкорн.