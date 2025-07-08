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Археологиатә жрақәа раамҭа ааигәахеит: иҭырҵаалозеи сынтәа аҵарауаа
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Очамчыра иахыҵуеит 2525 шықәса: еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа еилаҳкаауеит
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21:34
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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День города в Очамчыре отметят 12 июля
День города в Очамчыре отметят 12 июля
Sputnik Абхазия
Греческий полис Гюэнос был основан на месте современной Очамчыры примерно в VI веке до нашей эры. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T09:40+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. День города в Очамчыре отметят 12 июля, сообщила Sputnik заведующая отделом культуры администрации района Амра Булискерия. С полудня на набережной откроются сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни ”Ерцаху”, игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам. Детей ждут аниматоры, сладости, соки, мороженое и попкорн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/1055759438.html
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абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра

День города в Очамчыре отметят 12 июля

09:40 08.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукДень города отмечают в Очамчыре
День города отмечают в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Греческий полис Гюэнос был основан на месте современной Очамчыры примерно в VI веке до нашей эры.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. День города в Очамчыре отметят 12 июля, сообщила Sputnik заведующая отделом культуры администрации района Амра Булискерия.
Праздник традиционно отмечается во вторую субботу июля. Мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
С полудня на набережной откроются сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров. Также в программе мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников.
Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни ”Ерцаху”, игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.
Детей ждут аниматоры, сладости, соки, мороженое и попкорн.
День города в Сухуме отмечают с размахом - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2025
В Абхазии
Вечный город: празднование 2509-летия Сухума
5 июля, 21:28
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