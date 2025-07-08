https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/dmitriy-volvach-stal-glavoy-rosakkreditatsii-1055810471.html
Дмитрий Вольвач стал главой Росаккредитации
Дмитрий Вольвач стал главой Росаккредитации
Sputnik Абхазия
Ранее Вольвач занимал пост замминистра экономического развития России, он не раз совершал рабочие поездки в Абхазию. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T11:49+0300
2025-07-08T11:49+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, сообщили в Правительстве России.С 2000 года Вольвач работал на разных должностях в Министерстве по налогам и сборам, позже в Федеральной налоговой службе. С марта 2021 года занимал пост заместителя министра экономического развития России.В том числе, он курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией, не раз бывал в республиках с рабочими визитами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2026-2030-gody-obsudili-gunba-i-volvach-1055360934.html
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Дмитрий Вольвач стал главой Росаккредитации
11:49 08.07.2025 (обновлено: 11:50 08.07.2025)
Ранее Вольвач занимал пост замминистра экономического развития России, он не раз совершал рабочие поездки в Абхазию.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, сообщили
в Правительстве России.
"Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в тексте.
С 2000 года Вольвач работал на разных должностях в Министерстве по налогам и сборам, позже в Федеральной налоговой службе. С марта 2021 года занимал пост заместителя министра экономического развития России.
В том числе, он курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией, не раз бывал в республиках с рабочими визитами.