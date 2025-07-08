https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/dmitriy-volvach-stal-glavoy-rosakkreditatsii-1055810471.html

Дмитрий Вольвач стал главой Росаккредитации

Дмитрий Вольвач стал главой Росаккредитации

Sputnik Абхазия

Ранее Вольвач занимал пост замминистра экономического развития России, он не раз совершал рабочие поездки в Абхазию. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T11:49+0300

2025-07-08T11:49+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, сообщили в Правительстве России.С 2000 года Вольвач работал на разных должностях в Министерстве по налогам и сборам, позже в Федеральной налоговой службе. С марта 2021 года занимал пост заместителя министра экономического развития России.В том числе, он курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией, не раз бывал в республиках с рабочими визитами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2026-2030-gody-obsudili-gunba-i-volvach-1055360934.html

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