https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/fakty-vyraschivaniya-konopli-vyyavili-v-gudautskom-i-gagrskom-rayonakh-1055805819.html

Факты выращивания конопли выявили в Гудаутском и Гагрском районах

Факты выращивания конопли выявили в Гудаутском и Гагрском районах

Sputnik Абхазия

Корни растений, пригодные для изготовления марихуаны, изъяли. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T08:54+0300

2025-07-08T08:54+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Факты выращивания наркосодержащих растений выявили в Гагрском и Гудаутском районах, сообщили в МВД Абхазии.39-летний житель села Амзара Карен Кордакчян растил южно-краснодарскую коноплю в цветочных горшках. 22-летний житель села Хыпста Алан Кечев выращивал запрещенные растения на своем участке. Корни изъяты, они содержат наркотически активные вещества и пригодны для изготовления марихуаны. Возбуждены уголовные дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/borba-s-narkotikami-v-abkhazii-statistika-pyati-let-1055575488.html

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