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Факты выращивания конопли выявили в Гудаутском и Гагрском районах
Факты выращивания конопли выявили в Гудаутском и Гагрском районах
Sputnik Абхазия
Корни растений, пригодные для изготовления марихуаны, изъяли. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T08:54+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Факты выращивания наркосодержащих растений выявили в Гагрском и Гудаутском районах, сообщили в МВД Абхазии.39-летний житель села Амзара Карен Кордакчян растил южно-краснодарскую коноплю в цветочных горшках. 22-летний житель села Хыпста Алан Кечев выращивал запрещенные растения на своем участке. Корни изъяты, они содержат наркотически активные вещества и пригодны для изготовления марихуаны. Возбуждены уголовные дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/borba-s-narkotikami-v-abkhazii-statistika-pyati-let-1055575488.html
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Факты выращивания конопли выявили в Гудаутском и Гагрском районах

08:54 08.07.2025
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Корни растений, пригодные для изготовления марихуаны, изъяли.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Факты выращивания наркосодержащих растений выявили в Гагрском и Гудаутском районах, сообщили в МВД Абхазии.
39-летний житель села Амзара Карен Кордакчян растил южно-краснодарскую коноплю в цветочных горшках.
22-летний житель села Хыпста Алан Кечев выращивал запрещенные растения на своем участке.
Корни изъяты, они содержат наркотически активные вещества и пригодны для изготовления марихуаны. Возбуждены уголовные дела.
Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
В Абхазии
Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет
26 июня, 19:00
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