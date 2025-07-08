https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/kichba-zayavila-chto-rezkie-vyskazyvaniya-v-adres-turistov-ne-idut-na-polzu-imidzhu-abkhazii-1055837136.html

Кичба заявила, что резкие высказывания в адрес туристов не идут на пользу имиджу Абхазии

Кичба заявила, что резкие высказывания в адрес туристов не идут на пользу имиджу Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба предостерегает жителей республики от высказываний, которые могут навредить имиджу... 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T23:25+0300

2025-07-08T23:25+0300

2025-07-08T23:25+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба предостерегает жителей республики от высказываний, которые могут навредить имиджу страны. Так она прокомментировала Sputnik заявление директора частного Фонда кино Александра Басария. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Басария жаловался на то, что российские туристы приезжают по дешевым путевкам и живут "анклавами", а российские туроператоры устраивают демпинг цен в сферах гостиничного бизнеса, экскурсий, транспортной логистики, от чего местный малый и средний бизнес начинает страдать.Кичба напомнила, что Общественная палата выступила с заявлением о недопустимости резких высказываний в адрес гостей Абхазии после выступления сотрудницы Минтуризма на круглом столе. Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, что такого рода высказывания недопустимы в рамках взаимоотношений Абхазии и России, как двух братских государств и народов.Он подчеркнул, что никакого отношения к этим высказываниям ни одно ведомство, в том числе Минтуризма, не имеет. "Мы должны вспомнить о наших традициях гостеприимства. То, на чем зиждется абхазская культура, и воспринимать туриста как главного гостя, которого мы принимаем дома. Это самое главное, как мы должны себя позиционировать и вести", — отметил министр.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в комментарии Sputnik Ближнее зарубежье подчеркнул, что государства борются за турпоток, и на этом фоне заявление Басария выглядит "странно"."Приезжают люди, они тратят деньги, которые идут, в том числе в виде налогов, в бюджет государства. Они являются основой для предпринимательского сообщества с точки зрения выручки. Эти деньги тратятся на зарплату персонала, поддержание объектов, на закупку продуктов питания, сырья и материалов. Это деньги, которые попадают в оборот абхазских отелей, и это идет на пользу экономики", — заявил Прасов. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что каждый год во время турсезона происходят вбросы, направленные на дискредитацию Абхазии. Она подчеркнула, что отдыхает в Абхазии почти каждый год, и выразила надежду на то, что туристы не будут поддаваться на провокации.В партии "Единая Абхазия" RT заявили, что каждое проявление грубости - антипиар Абхазии, который вредит всей республике.Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что такие заявления — это проявления каких-то третьих, темных сил, желающих своей родине не успеха, а полного провала. Директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия подчеркнул, что российские туристы всегда нужны Абхазии, в республике их всегда ждали и ждут. "Глупое заявление одного частного лица" — так вице-президент Альянса турагентств России прокомментировал RT слова главы частного Фонда кино Абхазии о российских туристах. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал заявления о нужных и ненужных туристах недопустимыми, недальновидными и провокационными."Многим гражданам России дорога Абхазия своей природой, климатом, культурной близостью, а подобные оскорбления — это путь к отчуждению и потере интереса. Надеюсь, власти республики дадут оценку этим словам".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/1055690363.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/kondratev-zayavil-chto-rossiyu-i-abkhaziyu-ne-razdelit-provokatsionnymi-vyskazyvaniyami-1055834367.html

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