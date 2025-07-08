https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/kondratev-zayavil-chto-rossiyu-i-abkhaziyu-ne-razdelit-provokatsionnymi-vyskazyvaniyami-1055834367.html

Кондратьев заявил, что Россию и Абхазию не разделить провокационными высказываниями

Кондратьев заявил, что Россию и Абхазию не разделить провокационными высказываниями

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. У народов Абхазии и России — общая история, единая вера и дружба, и никто нас никогда не разделит никакими провокационными... 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T20:38+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. У народов Абхазии и России — общая история, единая вера и дружба, и никто нас никогда не разделит никакими провокационными высказываниями, прокомментировал Sputnik заявление так называемого директора Фонда кино Александра Басария российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев. "Эти провокации понятно на что направлены, и на фоне общемирового кризиса они выгодны, прежде всего нашим общим врагам. Поэтому мы, и россияне, и абхазы, должны это понимать. Понимать, что у нас общая история, единая вера. И никто не заставит нас отвернуться друг от друга, мы прошли очень долгие серьезные испытания и Великой Отечественной войной, и войной Грузии с Абхазией. Мы друг друга поддерживали во всех сложных периодах развития исторического пути и будем продолжать", — отметил Кондратьев. "Я уверен, что абхазский народ, как очень открытый, добродушный, порядочный, всегда будет приветствовать туристов из России, всегда будет открыт для дружбы, сотрудничества. И я уверен, что никак это не отразится на наших взаимоотношениях, тем более в таком государственном плане", — добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/minturizma-grazhdane-rossii-ne-mogut-predstavlyat-ugrozu-natsbezopasnosti-abkhazii-1055830104.html

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