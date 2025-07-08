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Около 70 пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности с 2009 года
Около 70 пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности с 2009 года
Sputnik Абхазия
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии, которые считались покровителями семьи и брака. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Порядка 70 семей в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности, заявил врио главы Россотрудничества Константин Сарваниди."После признания независимости Республики Абхазии Российской Федерацией в 2009 году было открыто посольство России и представительство Россотрудничества. С тех самых пор представительство в стенах посольства ежегодно награждает семьи, проживающие на территории Республики Абхазия, с этим праздником", - подчеркнул он.Среди первых награжденных были второй президент Абхазии Сергей Багапш, Народный писатель Алексей Гогуа, глава АПЦ отец Виссарион (Аплиаа), председатель Совета старейшин Аполлон Думаа, и другие достойные жители республики, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/shest-par-v-abkhazii-nagradili-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1055813502.html
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абхазия, новости, россия, посольство рф в абхазии, россотрудничество в абхазии
абхазия, новости, россия, посольство рф в абхазии, россотрудничество в абхазии
Около 70 пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности с 2009 года
13:25 08.07.2025 (обновлено: 13:30 08.07.2025)
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии, которые считались покровителями семьи и брака.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Порядка 70 семей в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности, заявил врио главы Россотрудничества Константин Сарваниди.
"После признания независимости Республики Абхазии Российской Федерацией в 2009 году было открыто посольство России и представительство Россотрудничества. С тех самых пор представительство в стенах посольства ежегодно награждает семьи, проживающие на территории Республики Абхазия, с этим праздником", - подчеркнул он.
Среди первых награжденных были второй президент Абхазии Сергей Багапш, Народный писатель Алексей Гогуа, глава АПЦ отец Виссарион (Аплиаа), председатель Совета старейшин Аполлон Думаа, и другие достойные жители республики, добавил он.