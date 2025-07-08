https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/shest-par-v-abkhazii-nagradili-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1055813502.html
Шесть пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности
Шесть пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности
Sputnik Абхазия
День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом президента Владимира Путина в 2022 году. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T12:52+0300
2025-07-08T12:52+0300
2025-07-08T12:52+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055811855_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_5bcfb76e3e6204854df3f90d0c3e21cd.jpg
СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Шесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии, В этом году медалей удостоились: "Праздник символизирует любовь и преданность, важность сохранения и укрепления традиционной семейных ценностей. Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом процветания и развития любого государства", — подчеркнул временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055811855_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_9e5f4b6ca115bce2f011b44a8e4ac282.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Шесть пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом президента Владимира Путина в 2022 году.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Шесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии,
В этом году медалей удостоились:
Супруги Зосим и Марусия Зухба, они вместе 61 год;
Александр и Наталья Антиповы, в браке 49 лет;
Борис и Русудан Кортава в браке 44 года;
Айгаз Варельджан и Азниф Арзуманян, в браке 44 года;
Нугзар Ашуба и Белла Тарба, вместе 40 лет;
Ефим Вольтер и Лада Чубукова, они вместе 31 год.
"Праздник символизирует любовь и преданность, важность сохранения и укрепления традиционной семейных ценностей. Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом процветания и развития любого государства", — подчеркнул временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.
День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.