https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/shest-par-v-abkhazii-nagradili-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1055813502.html

Шесть пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности

Шесть пар в Абхазии наградили в День семьи, любви и верности

Sputnik Абхазия

День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом президента Владимира Путина в 2022 году. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T12:52+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Шесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии, В этом году медалей удостоились: "Праздник символизирует любовь и преданность, важность сохранения и укрепления традиционной семейных ценностей. Крепкая и дружная семья является надежной основой здорового общества, залогом процветания и развития любого государства", — подчеркнул временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов.День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.

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