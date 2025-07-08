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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

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2025-07-08T18:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В среду 9 июля, в Абхазии ночью и утром осадков не ожидается, ближе к вечеру местами возможен дождь, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии