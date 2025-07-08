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Археологиатә жрақәа раамҭа ааигәахеит: иҭырҵаалозеи сынтәа аҵарауаа
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра иахыҵуеит 2525 шықәса: еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа еилаҳкаауеит
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Абазажәлар рыхәмаррақәа ааигәахоит: аԥснытәи акоманда аҽазыҟаҵарақәа
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Такие обстоятельства
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50 лет со дня открытия Новоафонской пещеры
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшроузеи сынтәа акарпыжә азы аҽаҩра: анхаҩы иҿцәажәара
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
18:17
13 мин
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Главные темы
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Изеиԥшроузеи сынтәа акарпыжә азы аҽаҩра: анхаҩы иҿцәажәара
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13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҩызара ацҳа: Очамчыра аусура иалагеит ахәыҷтәы лагерь
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21:34
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Адемографиа азҵаара: антропологцәеи аетнологцәеи рконгресс
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Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гьаргь Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа занашьахо аҵарауаа 200 нызқь мааҭ рызшәахоит
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61 шықәса аҭаацәараҿы: Зосими Марушьеи Зыхәаа рҳәоуеиқәшәара амаӡақәа
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T18:00+0300
2025-07-08T18:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В среду 9 июля, в Абхазии ночью и утром осадков не ожидается, ближе к вечеру местами возможен дождь, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 июля

18:00 08.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная города Очамчыра
Набережная города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В среду 9 июля, в Абхазии ночью и утром осадков не ожидается, ближе к вечеру местами возможен дождь, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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