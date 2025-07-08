https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/sud-otklonil-apellyatsii-advokatov-kartavykh-i-belousova-na-izmenenie-mery-presecheniya-1055806353.html

Суд отклонил апелляции адвокатов Картавых и Белоусова на изменение меры пресечения

Суд отклонил апелляции адвокатов Картавых и Белоусова на изменение меры пресечения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает Sputnik Ближнее... 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T09:24+0300

2025-07-08T09:24+0300

2025-07-08T09:24+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.30 июня в Баку силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были задержаны сотрудники редакции.Позднее пятеро сотрудников, обладающие азербайджанским гражданством, были отпущены под подписку о невыезде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/vernite-nashikh-rebyat-1055706589.html

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