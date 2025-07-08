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Суд отклонил апелляции адвокатов Картавых и Белоусова на изменение меры пресечения
Суд отклонил апелляции адвокатов Картавых и Белоусова на изменение меры пресечения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает Sputnik Ближнее... 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T09:24+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.30 июня в Баку силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были задержаны сотрудники редакции.Позднее пятеро сотрудников, обладающие азербайджанским гражданством, были отпущены под подписку о невыезде.
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Суд отклонил апелляции адвокатов Картавых и Белоусова на изменение меры пресечения
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Решение суда первой инстанции о заключении журналистов под стражу остается в силе.
30 июня в Баку силовики задержали российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, также были задержаны сотрудники редакции.
Позднее пятеро сотрудников, обладающие азербайджанским гражданством, были отпущены под подписку о невыезде.