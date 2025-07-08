https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/zhitel-tolyatti-utonul-v-akvatorii-sukhuma-1055822206.html

Житель Тольятти утонул в акватории Сухума

Житель Тольятти утонул в акватории Сухума

Sputnik Абхазия

Мужчина катался на катамаране вместе с женой и упал в воду, реанимировать его не смогли. 08.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-08T15:42+0300

2025-07-08T15:42+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Житель Тольятти утонул в акватории Сухума, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.На крики женщины прибыли сотрудники ГИМС, они извлекли пострадавшего из воды, применили реанимационные мероприятия, доставили в больницу. Спасти россиянина не удалось. О происшествии сообщили в правоохранительные органы, ведется следствие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/rossiyanina-so-slomannoy-nogoy-evakuirovali-s-perevala-dzou-1055810815.html

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