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Житель Тольятти утонул в акватории Сухума
Житель Тольятти утонул в акватории Сухума
Sputnik Абхазия
Мужчина катался на катамаране вместе с женой и упал в воду, реанимировать его не смогли. 08.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-08T15:42+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Житель Тольятти утонул в акватории Сухума, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.На крики женщины прибыли сотрудники ГИМС, они извлекли пострадавшего из воды, применили реанимационные мероприятия, доставили в больницу. Спасти россиянина не удалось. О происшествии сообщили в правоохранительные органы, ведется следствие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/rossiyanina-so-slomannoy-nogoy-evakuirovali-s-perevala-dzou-1055810815.html
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Житель Тольятти утонул в акватории Сухума
15:42 08.07.2025 (обновлено: 16:19 08.07.2025)
Мужчина катался на катамаране вместе с женой и упал в воду, реанимировать его не смогли.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Житель Тольятти утонул в акватории Сухума, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
52-летний Григорий Стецюра катался на катамаране вместе с женой в 200 метрах от берега и упал в воду.
На крики женщины прибыли сотрудники ГИМС, они извлекли пострадавшего из воды, применили реанимационные мероприятия, доставили в больницу. Спасти россиянина не удалось.
О происшествии сообщили в правоохранительные органы, ведется следствие.