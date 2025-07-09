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Глава ГТК проверил работу таможенников аэропорту Сухума

Глава ГТК проверил работу таможенников аэропорту Сухума

Sputnik Абхазия

Авиасообщение между Абхазией и Россией возобновилось 1 мая 2025 года. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T14:35+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция проверил работу таможенников в сухумском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГТК. Он осмотрел воздушный пункт пропуска, оценил готовность сотрудников к возросшему пассажиропотоку, проверил оснащенность рабочих мест и подчеркнул важность слаженной и эффективной работы.В сухумском аэропорту действую те же правила пересечения границы, как и в других пунктах пропуска – "Псоу" и "Ингур". Они действуют для граждан Абхазии, иностранцев и лиц без гражданства, сотрудников и представителей организаций, работающих в аэропорту, перевозчиков и пассажиров, следующих через границу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/odin-rezhim-dlya-vsekh-kakie-pravila-deystvuyut-v-sukhumskom-aeroportu-1055544441.html

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