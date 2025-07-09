https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/glava-gtk-proveril-rabotu-tamozhennikov-aeroportu-sukhuma-1055859915.html
Глава ГТК проверил работу таможенников аэропорту Сухума
Глава ГТК проверил работу таможенников аэропорту Сухума
Sputnik Абхазия
Авиасообщение между Абхазией и Россией возобновилось 1 мая 2025 года. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T14:35+0300
2025-07-09T14:35+0300
2025-07-09T14:37+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055310124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66fe10539e9a279c9e564919a342cbf1.jpg
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция проверил работу таможенников в сухумском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГТК. Он осмотрел воздушный пункт пропуска, оценил готовность сотрудников к возросшему пассажиропотоку, проверил оснащенность рабочих мест и подчеркнул важность слаженной и эффективной работы.В сухумском аэропорту действую те же правила пересечения границы, как и в других пунктах пропуска – "Псоу" и "Ингур". Они действуют для граждан Абхазии, иностранцев и лиц без гражданства, сотрудников и представителей организаций, работающих в аэропорту, перевозчиков и пассажиров, следующих через границу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/odin-rezhim-dlya-vsekh-kakie-pravila-deystvuyut-v-sukhumskom-aeroportu-1055544441.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055310124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f44a6e697b62305befc063dee083353.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
Глава ГТК проверил работу таможенников аэропорту Сухума
14:35 09.07.2025 (обновлено: 14:37 09.07.2025)
Авиасообщение между Абхазией и Россией возобновилось 1 мая 2025 года.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция проверил работу таможенников в сухумском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГТК.
Он осмотрел воздушный пункт пропуска, оценил готовность сотрудников к возросшему пассажиропотоку, проверил оснащенность рабочих мест и подчеркнул важность слаженной и эффективной работы.
В сухумском аэропорту действую те же правила пересечения границы, как и в других пунктах пропуска – "Псоу" и "Ингур". Они действуют для граждан Абхазии, иностранцев и лиц без гражданства, сотрудников и представителей организаций, работающих в аэропорту, перевозчиков и пассажиров, следующих через границу.