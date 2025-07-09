https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/grazhdanina-sudana-vydvorili-iz-abkhazii-s-zapretom-vezda-1055855132.html

Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда

Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда

Sputnik Абхазия

Суданец остался в Абхазии после окончания срока визы и планировал организовать канал нелегальной миграции в республику. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда, сообщили в СГБ.Исмаил Ибрагим Адам Али прибыл в Абхазию из России и проживал в республике после окончания срока действия визы.Следствием установлено, что 26-летний суданец планировал, используя преступные связи, создать условия для организации незаконной миграции. Известно, что он контактировал с лицами, занимающимися нелегальной переброской иностранцев через госграницу. В соответствии с постановлением Сухумского горсуда Исмаил Ибрагим Адам Али выдворен с территории страны с запретом обратного въезда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/nazvano-kolichestvo-sluchaev-narusheniya-pogranichnogo-zakonodatelstva-abkhazii-za-polgoda-1055601539.html

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