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Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда
Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда
Sputnik Абхазия
Суданец остался в Абхазии после окончания срока визы и планировал организовать канал нелегальной миграции в республику. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда, сообщили в СГБ.Исмаил Ибрагим Адам Али прибыл в Абхазию из России и проживал в республике после окончания срока действия визы.Следствием установлено, что 26-летний суданец планировал, используя преступные связи, создать условия для организации незаконной миграции. Известно, что он контактировал с лицами, занимающимися нелегальной переброской иностранцев через госграницу. В соответствии с постановлением Сухумского горсуда Исмаил Ибрагим Адам Али выдворен с территории страны с запретом обратного въезда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/nazvano-kolichestvo-sluchaev-narusheniya-pogranichnogo-zakonodatelstva-abkhazii-za-polgoda-1055601539.html
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Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда

12:23 09.07.2025 (обновлено: 12:56 09.07.2025)
© Foto / СГБ АбхазииГражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом въезда
Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом въезда - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
© Foto / СГБ Абхазии
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Суданец остался в Абхазии после окончания срока визы и планировал организовать канал нелегальной миграции в республику.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда, сообщили в СГБ.
Исмаил Ибрагим Адам Али прибыл в Абхазию из России и проживал в республике после окончания срока действия визы.
Следствием установлено, что 26-летний суданец планировал, используя преступные связи, создать условия для организации незаконной миграции. Известно, что он контактировал с лицами, занимающимися нелегальной переброской иностранцев через госграницу.
В соответствии с постановлением Сухумского горсуда Исмаил Ибрагим Адам Али выдворен с территории страны с запретом обратного въезда.
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