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Погода в Абхазии на четверг 10 июля

Погода в Абхазии на четверг 10 июля

Sputnik Абхазия

Черноморское побережье Абхазии под влиянием области пониженного давления 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T20:34+0300

2025-07-09T20:34+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В четверг 10 июля ожидается небольшая облачность и сильная жара. Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 50 - 70%.

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абхазия, погода в абхазии