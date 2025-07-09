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Хра злоу ахҭысқәа
Адемографиа азҵаара: антропологцәеи аетнологцәеи рконгресс
13:04
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Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гьаргь Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа занашьахо аҵарауаа 200 нызқь мааҭ рызшәахоит
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Абхазии нужны налоговые реформы: мнение экономиста
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61 шықәса аҭаацәараҿы: Зосими Марушьеи Зыхәаа рҳәоуеиқәшәара амаӡақәа
18:04
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Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
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18:31
3 мин
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Ценообразование на туристическом рынке
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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61 шықәса аҭаацәараҿы: Зосими Марушьеи Зыхәаа рҳәоуеиқәшәара амаӡақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол аус ауеит Цандрыԥшь
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсабара ахьчара: Риҵатәи парки Гәдоуҭатәи аҵараҟәшеи рпроект аусура иацнаҵоит
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Ажәабжьқәа 13:30
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Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аклассқәа
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Апарламент аҿы иалацәажәеит атуристтә бизнес азҵаара
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Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аклассқәа
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Погода в Абхазии на четверг 10 июля
Погода в Абхазии на четверг 10 июля
Sputnik Абхазия
Черноморское побережье Абхазии под влиянием области пониженного давления 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T20:34+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В четверг 10 июля ожидается небольшая облачность и сильная жара. Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 50 - 70%.
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абхазия, погода в абхазии
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Погода в Абхазии на четверг 10 июля

20:34 09.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркие кадры лета 2024 года
Жаркие кадры лета 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Черноморское побережье Абхазии под влиянием области пониженного давления
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В четверг 10 июля ожидается небольшая облачность и сильная жара.
Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 50 - 70%.
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