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Принят законопроект о регистрации автотранспорта в Абхазии
Принят законопроект о регистрации автотранспорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Проект регулирует правила присвоения престижных номеров, актуализацию баз данных, запрет эксплуатации незарегистрированных машин. 09.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-09T14:50+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял законопроект о госрегистрации автотранспорта. Проект регулирует порядок регистрации, определяет права и обязанности участников этих отношений. Данный проект регулирует правила присвоения так называемых престижных номеров, вопросы актуализации базы данных, запрета эксплуатации незарегистрированных машин, и тех, что не прошли техосмотр или перерегистрацию при смене владельца. Регистрация будет обязательной по месту жительства или временного пребывания автовладельца. Учету также подлежат машины, ввезенные в Абхазию в режиме временного ввоза сроком более 90 дней. К участию в процессе допускаются лицензированные организации, реализующие новые и подержанные автомобили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/vneseny-popravki-v-zakon-ob-upravlenii-administrativno-territorialnykh-edinits-abkhazii-1055860302.html
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Принят законопроект о регистрации автотранспорта в Абхазии

14:50 09.07.2025
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Проект регулирует правила присвоения престижных номеров, актуализацию баз данных, запрет эксплуатации незарегистрированных машин.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял законопроект о госрегистрации автотранспорта.
Проект регулирует порядок регистрации, определяет права и обязанности участников этих отношений.
Он не распространяется на самоходные машины, военную, специальную технику и опытные образцы вооружения.
Данный проект регулирует правила присвоения так называемых престижных номеров, вопросы актуализации базы данных, запрета эксплуатации незарегистрированных машин, и тех, что не прошли техосмотр или перерегистрацию при смене владельца.
Регистрация будет обязательной по месту жительства или временного пребывания автовладельца. Учету также подлежат машины, ввезенные в Абхазию в режиме временного ввоза сроком более 90 дней.
К участию в процессе допускаются лицензированные организации, реализующие новые и подержанные автомобили.
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
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