https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/aleksandr-shoua-zapustit-proekt-dlya-abkhazskikh-muzykantov-1055881647.html

Александр Шоуа запустит проект для абхазских музыкантов

Александр Шоуа запустит проект для абхазских музыкантов

Sputnik Абхазия

Проект Александра Шоуа выиграл грант российского Президентского фонда культурных инициатив. 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T09:41+0300

2025-07-10T09:41+0300

2025-07-10T09:41+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В Абхазии таланты повсюду, их просто нужно видеть, заявил в эфире радио Sputnik Александр Шоуа. Артист запускает новый проект для молодых музыкантов из республики. Им будут записывать песни, снимать клипы, продвигать их на главных российских площадках. Шоуа подчеркнул, что участники первого сезона проекта уже найдены, но талантливых людей в Абхазии гораздо больше. Артист отметил, что проект важен для него, потому что его волнует все, что связано со страной, в которой он родился, с Советским Союзом, и государствами, которые образовались после его распада. Он добавил, что будет выступать в качестве продюсера проекта, и помогать талантливым детям, которые не могут пробиться сами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/upryamstvo-evreyskaya-krov-i-pridirchivaya-publika-shoua-o-kontserte-v-sukhume-i-o-sebe-1052391943.html

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