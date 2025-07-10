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Александр Шоуа запустит проект для абхазских музыкантов
Александр Шоуа запустит проект для абхазских музыкантов
Sputnik Абхазия
Проект Александра Шоуа выиграл грант российского Президентского фонда культурных инициатив. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T09:41+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В Абхазии таланты повсюду, их просто нужно видеть, заявил в эфире радио Sputnik Александр Шоуа. Артист запускает новый проект для молодых музыкантов из республики. Им будут записывать песни, снимать клипы, продвигать их на главных российских площадках. Шоуа подчеркнул, что участники первого сезона проекта уже найдены, но талантливых людей в Абхазии гораздо больше. Артист отметил, что проект важен для него, потому что его волнует все, что связано со страной, в которой он родился, с Советским Союзом, и государствами, которые образовались после его распада. Он добавил, что будет выступать в качестве продюсера проекта, и помогать талантливым детям, которые не могут пробиться сами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/upryamstvo-evreyskaya-krov-i-pridirchivaya-publika-shoua-o-kontserte-v-sukhume-i-o-sebe-1052391943.html
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абхазия, новости, музыка, культура

Александр Шоуа запустит проект для абхазских музыкантов

09:41 10.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукАлександр Шоуа
Александр Шоуа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проект Александра Шоуа выиграл грант российского Президентского фонда культурных инициатив.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В Абхазии таланты повсюду, их просто нужно видеть, заявил в эфире радио Sputnik Александр Шоуа.
Артист запускает новый проект для молодых музыкантов из республики. Им будут записывать песни, снимать клипы, продвигать их на главных российских площадках.
Шоуа подчеркнул, что участники первого сезона проекта уже найдены, но талантливых людей в Абхазии гораздо больше.
"Боюсь, что на всех не хватит времени в первый раз. Но во второй, в третий мы соберем еще людей", — добавил он.
Артист отметил, что проект важен для него, потому что его волнует все, что связано со страной, в которой он родился, с Советским Союзом, и государствами, которые образовались после его распада. Он добавил, что будет выступать в качестве продюсера проекта, и помогать талантливым детям, которые не могут пробиться сами.
Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Александр Шоуа о концерте в Сухуме и о себе - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2024
В Абхазии
Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе
26 сентября 2024, 15:22
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