https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/avariya-proizoshla-v-verkhney-eshere-1055906637.html

Авария произошла в Верхней Эшере

Авария произошла в Верхней Эшере

Sputnik Абхазия

Жертв в ДТП нет, пострадавших доставили в медучреждение. 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T18:07+0300

2025-07-10T18:07+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария произошла на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. Жертв в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Водителей и пассажиров доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники автоинспекции, подчеркнул Авидзба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html

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