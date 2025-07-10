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Авария произошла в Верхней Эшере
Авария произошла в Верхней Эшере
Sputnik Абхазия
Жертв в ДТП нет, пострадавших доставили в медучреждение. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T18:07+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария произошла на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. Жертв в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Водителей и пассажиров доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники автоинспекции, подчеркнул Авидзба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html
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Авария произошла в Верхней Эшере
Жертв в ДТП нет, пострадавших доставили в медучреждение.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Авария произошла на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба.
Жертв в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Водителей и пассажиров доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники автоинспекции, подчеркнул Авидзба.