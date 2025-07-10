Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля

Абхазия
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсабара ахьчара: Риҵатәи парки Гәдоуҭатәи аҵараҟәшеи рпроект аусура иацнаҵоит
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13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Новости 14.00
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Деятельность Фонда репатриации: интервью с руководителем
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Новости 14.30
Главные темы
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Такие обстоятельства
Процесс развития Абхазии изучает Лаборатория социологических исследований в АГУ
14:37
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аҭыԥқәа
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Апарламент аҿы иалацәажәеит атуристтә бизнес азҵаара
18:18
12 мин
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18:31
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Актуальный комментарий
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
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Деятельность Фонда репатриации: интервью с руководителем
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аҭыԥқәа
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Апарламент аҿы иалацәажәеит атуристтә бизнес азҵаара
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12 мин
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Главные темы
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Актуальный комментарий
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
21:34
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Посредник
Деятельность Фонда репатриации: интервью с руководителем
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Ажәабжьқәа 13:00
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра аԥшаҳәа ахаҿра аиӷьтәра иазхәыцуеит
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15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Отаԥтәи аҳаԥы аԥхын адҵаалара ахьынӡамоу
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳәынҭстандарт аусзуҩцәа аԥхын агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашколқәа рҿы иаԥҵахоит ахәыҷқәа рыԥсшьараамҭа ахьырхыргаша иҷыдоу аҭыԥқәа
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
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Главный четверг
Сельское хозяйство Гулрыпшского района: прогнозы на урожай и жизнь селян
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Новости 14.30
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Такие обстоятельства
Александр Шоуа запускает проект для молодых музыкантов из Абхазии
14:33
8 мин
Актуальный комментарий
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
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Ажәабжьқәа
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Аицәажәара
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол арҵаҩцәа рзы иахьынӡацхыраагӡоу
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳәынҭстандарт аусзуҩцәа аԥхын агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
18:17
13 мин
Новости
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18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация в энергетике и пути решения выхода из кризиса
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Актуальный комментарий
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
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Актуальный комментарий
Россия продолжит оказывать помощь школам Абхазии
18:46
2 мин
Такие обстоятельства
Александр Шоуа запускает проект для молодых музыкантов из Абхазии
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8 мин
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Ихадоу атемақәа
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Аицәажәара
Жәларбжьаратәи аԥхынтәи ашкол арҵаҩцәа рзы иахьынӡацхыраагӡоу
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳәынҭстандарт аусзуҩцәа аԥхын агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
21:17
13 мин
Новости
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21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация в энергетике и пути решения выхода из кризиса
21:34
4 мин
On air
21:35
2 мин
Актуальный комментарий
Вопросы энергетики обсудили на встрече с Сергеем Кириенко
21:38
8 мин
Актуальный комментарий
Россия продолжит оказывать помощь школам Абхазии
21:46
2 мин
Такие обстоятельства
Александр Шоуа запускает проект для молодых музыкантов из Абхазии
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос теплого воздуха с юга. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T17:37+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля

17:37 10.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос теплого воздуха с юга.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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