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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос теплого воздуха с юга. 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T17:37+0300
2025-07-10T17:37+0300
2025-07-10T17:37+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос теплого воздуха с юга.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.