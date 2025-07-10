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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос теплого воздуха с юга. 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T17:37+0300

2025-07-10T17:37+0300

2025-07-10T17:37+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

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абхазия, погода в абхазии