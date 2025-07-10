https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/zatsepit-zritelya-v-sputnik-rasskazali-o-sozdanii-interesnogo-videokontenta-1055887760.html

Зацепить зрителя: в Sputnik рассказали о создании интересного видеоконтента

Зацепить зрителя: в Sputnik рассказали о создании интересного видеоконтента

Sputnik Абхазия

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел очередной цикл проекта SputnikPro, в котором рассказали, как создать эксклюзивные видеоконтент и подготовить его к... 10.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-10T13:07+0300

2025-07-10T13:07+0300

2025-07-10T13:07+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Лекция, посвященная созданию видеоконтента и использованию нейросетей, прошла в рамках проекта SputnikPro в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг, 10 июля.Лекцию провела продюсер Sputnik Таджикистан, специалист по созданию видеоконтента Алена Рутчина.По ее словам, видео - один самых популярных форматов сегодня. При этом журналисту необходимо думать о том, как создавать интересный контент. Рутчина считает, что эксклюзив можно находить в самых разных жанрах - и в новостях, и в интервью, и в репортажах. Главное - подход.При этом важно не забывать про оформление видео - цепляющие заголовок и плашка, звукоподложка и переходы. А для того, чтобы облегчить труд журналиста, можно использовать нейросети - как в написании текстов, так и в озвучке видео.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/udivlyaet-kak-prodvinulis-tekhnologii-uchastniki-iz-abkhazii-ob-uchastii-v-sputnikpro-1055131118.html

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