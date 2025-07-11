https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-150-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1055923371.html
Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T09:30+0300
2025-07-11T09:30+0300
2025-07-11T09:30+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Белгородской областью уничтожено 14 украинских дронов, над Тульской - 13, над Орловской областью и Московским регионом - по 11.Семь дронов сбили над Крымом, по четыре - над Липецкой областью и Черным морем, по два - над Ростовской и Калужской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/rossiyskie-bespilotniki-unichtozhili-ukrainskuyu-tekhniku-1055783929.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над территорией Курской области сбили 53 беспилотника, над Брянской областью - 19, над Смоленской - 15.
В небе над Белгородской областью уничтожено 14 украинских дронов, над Тульской - 13, над Орловской областью и Московским регионом - по 11.
Семь дронов сбили над Крымом, по четыре - над Липецкой областью и Черным морем, по два - над Ростовской и Калужской областями.