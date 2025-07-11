https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-150-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1055923371.html

Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 11.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-11T09:30+0300

2025-07-11T09:30+0300

2025-07-11T09:30+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Белгородской областью уничтожено 14 украинских дронов, над Тульской - 13, над Орловской областью и Московским регионом - по 11.Семь дронов сбили над Крымом, по четыре - над Липецкой областью и Черным морем, по два - над Ростовской и Калужской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/rossiyskie-bespilotniki-unichtozhili-ukrainskuyu-tekhniku-1055783929.html

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