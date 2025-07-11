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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T09:30+0300
2025-07-11T09:30+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Белгородской областью уничтожено 14 украинских дронов, над Тульской - 13, над Орловской областью и Московским регионом - по 11.Семь дронов сбили над Крымом, по четыре - над Липецкой областью и Черным морем, по два - над Ростовской и Калужской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/rossiyskie-bespilotniki-unichtozhili-ukrainskuyu-tekhniku-1055783929.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 150 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

09:30 11.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над территорией Курской области сбили 53 беспилотника, над Брянской областью - 19, над Смоленской - 15.
В небе над Белгородской областью уничтожено 14 украинских дронов, над Тульской - 13, над Орловской областью и Московским регионом - по 11.
Семь дронов сбили над Крымом, по четыре - над Липецкой областью и Черным морем, по два - над Ростовской и Калужской областями.
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
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