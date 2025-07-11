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Россия продолжит оказывать помощь школам Абхазии
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО
Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО
Sputnik Абхазия
На госпрограмму "Лечение бесплодия методом ЭКО" в 2025 году выделили 30 миллионов рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T09:00+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2025 года помощь по программе "Лечение бесплодия методом ЭКО" получили 35 семей в Абхазии, уточнил в эфире радио Sputnik глава Фонда репатриации Михаил Габелия.Габелия добавил, что в прошлом году выплаты от государства на процедуры экстракорпорального оплодотворения получили 7 семей, общая сумма составила 4,5 млн рублей. Заявки рассматриваются в Минздраве, средства в размере 30 млн рублей выделены из бюджета Фонда репатриации. Обратиться за помощью могут не только семейные пары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gosprogramma-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-vpervye-poyavilas-v-abkhazii-1054187594.html
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абхазия, новости, демография
абхазия, новости, демография

Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО

09:00 11.07.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Младенец
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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На госпрограмму "Лечение бесплодия методом ЭКО" в 2025 году выделили 30 миллионов рублей.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2025 года помощь по программе "Лечение бесплодия методом ЭКО" получили 35 семей в Абхазии, уточнил в эфире радио Sputnik глава Фонда репатриации Михаил Габелия.
На это было выделено 20 млн рублей.
Габелия добавил, что в прошлом году выплаты от государства на процедуры экстракорпорального оплодотворения получили 7 семей, общая сумма составила 4,5 млн рублей.
Заявки рассматриваются в Минздраве, средства в размере 30 млн рублей выделены из бюджета Фонда репатриации. Обратиться за помощью могут не только семейные пары.
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2025
В Абхазии
Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии
21 марта, 13:44
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