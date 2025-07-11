https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-30-semey-v-abkhazii-poluchili-pomosch-po-programme-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-1055916583.html
Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО
Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО
Sputnik Абхазия
На госпрограмму "Лечение бесплодия методом ЭКО" в 2025 году выделили 30 миллионов рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T09:00+0300
2025-07-11T09:00+0300
2025-07-11T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
демография
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014805_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f4b3171e78572675c348292af5228b17.jpg
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2025 года помощь по программе "Лечение бесплодия методом ЭКО" получили 35 семей в Абхазии, уточнил в эфире радио Sputnik глава Фонда репатриации Михаил Габелия.Габелия добавил, что в прошлом году выплаты от государства на процедуры экстракорпорального оплодотворения получили 7 семей, общая сумма составила 4,5 млн рублей. Заявки рассматриваются в Минздраве, средства в размере 30 млн рублей выделены из бюджета Фонда репатриации. Обратиться за помощью могут не только семейные пары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gosprogramma-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-vpervye-poyavilas-v-abkhazii-1054187594.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014805_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fd98576dd3248ad1bc109ae5ce49cf77.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, демография
абхазия, новости, демография
Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО
На госпрограмму "Лечение бесплодия методом ЭКО" в 2025 году выделили 30 миллионов рублей.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2025 года помощь по программе "Лечение бесплодия методом ЭКО" получили 35 семей в Абхазии, уточнил в эфире радио Sputnik глава Фонда репатриации Михаил Габелия.
На это было выделено 20 млн рублей.
Габелия добавил, что в прошлом году выплаты от государства на процедуры экстракорпорального оплодотворения получили 7 семей, общая сумма составила 4,5 млн рублей.
Заявки рассматриваются в Минздраве, средства в размере 30 млн рублей выделены из бюджета Фонда репатриации. Обратиться за помощью могут не только семейные пары.