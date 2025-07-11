https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-30-semey-v-abkhazii-poluchili-pomosch-po-programme-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-1055916583.html

Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО

Более 30 семей в Абхазии получили помощь по программе лечения бесплодия методом ЭКО

Sputnik Абхазия

На госпрограмму "Лечение бесплодия методом ЭКО" в 2025 году выделили 30 миллионов рублей. 11.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-11T09:00+0300

2025-07-11T09:00+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2025 года помощь по программе "Лечение бесплодия методом ЭКО" получили 35 семей в Абхазии, уточнил в эфире радио Sputnik глава Фонда репатриации Михаил Габелия.Габелия добавил, что в прошлом году выплаты от государства на процедуры экстракорпорального оплодотворения получили 7 семей, общая сумма составила 4,5 млн рублей. Заявки рассматриваются в Минздраве, средства в размере 30 млн рублей выделены из бюджета Фонда репатриации. Обратиться за помощью могут не только семейные пары.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gosprogramma-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-vpervye-poyavilas-v-abkhazii-1054187594.html

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