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21:35
2 мин
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21:38
8 мин
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2 мин
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21:49
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Более 60 объектов отремонтировали в первые 100 дней президентства Бадры Гунба
Более 60 объектов отремонтировали в первые 100 дней президентства Бадры Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 60 объектов в Абхазии восстановили за счет бюджета в первые 100 дней президентства Бадры Гунба, сообщает "Апсныпресс". 11.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 60 объектов в Абхазии восстановили за счет бюджета в первые 100 дней президентства Бадры Гунба, сообщает "Апсныпресс". На это выделили около 390 млн рублей. В числе объектов — дороги, мосты, школы, детсады, Гагрский интернат, Национальная картинная Галерея, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-badra-gunba-vstupil-v-dolzhnost-glavy-gosudarstva-1054315797.html
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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, новости, бадра гунба
абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, новости, бадра гунба

Более 60 объектов отремонтировали в первые 100 дней президентства Бадры Гунба

14:15 11.07.2025
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ Мариуполе идут работы по восстановлению инфраструктуры
В Мариуполе идут работы по восстановлению инфраструктуры - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Валерий Мельников
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 60 объектов в Абхазии восстановили за счет бюджета в первые 100 дней президентства Бадры Гунба, сообщает "Апсныпресс".
На это выделили около 390 млн рублей. В числе объектов — дороги, мосты, школы, детсады, Гагрский интернат, Национальная картинная Галерея, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля 2024 года.
Инаугурация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2025
В Абхазии
Инаугурация президента Абхазии: Бадра Гунба вступил в должность главы государства
2 апреля, 14:20
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