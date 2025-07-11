https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/bolee-60-obektov-otremontirovali-v-pervye-100-dney-prezidentstva-badry-gunba-1055936034.html

Более 60 объектов отремонтировали в первые 100 дней президентства Бадры Гунба

Более 60 объектов отремонтировали в первые 100 дней президентства Бадры Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 60 объектов в Абхазии восстановили за счет бюджета в первые 100 дней президентства Бадры Гунба, сообщает "Апсныпресс". 11.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Более 60 объектов в Абхазии восстановили за счет бюджета в первые 100 дней президентства Бадры Гунба, сообщает "Апсныпресс". На это выделили около 390 млн рублей. В числе объектов — дороги, мосты, школы, детсады, Гагрский интернат, Национальная картинная Галерея, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба прошла 2 апреля 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-badra-gunba-vstupil-v-dolzhnost-glavy-gosudarstva-1054315797.html

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абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, новости, бадра гунба