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Памятную табличку установили в месте бывшей дачи Дмитрия Гулиа в Агудзере
Памятную табличку установили в месте бывшей дачи Дмитрия Гулиа в Агудзере
Sputnik Абхазия
Дмитрий Гулиа — основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый. Он родился 21 февраля 1874 года. В честь памятной даты 2024 год в республике был... 11.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-11T16:27+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Памятную табличку установили в месте, где раньше находилась дача Дмитрия Гулиа в Агудзере. "Это место, наполненное историей и памятью, теперь снова обрело свой символ — табличку, напоминающую о выдающемся человеке", — говорится в публикации музея. Еще одна табличка установлена на месте, где находилась дача близкого друга Народного поэта, русского писателя Константина Симонова. По его завещанию это место должно стать филиалом музея Гулиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html
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Памятную табличку установили в месте бывшей дачи Дмитрия Гулиа в Агудзере
Дмитрий Гулиа — основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый. Он родился 21 февраля 1874 года. В честь памятной даты 2024 год в республике был объявлен годом Гулиа.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Памятную табличку установили в месте, где раньше находилась дача Дмитрия Гулиа в Агудзере.
Они установлены силами сотрудников литературно-мемориального музея Гулиа. Дачу Народного поэта, в которой он провел последние годы жизни и скончался, разрушили грузинские войска в годы Отечественной войны народа Абхазии.
"Это место, наполненное историей и памятью, теперь снова обрело свой символ — табличку, напоминающую о выдающемся человеке", — говорится в публикации музея. Еще одна табличка установлена на месте, где находилась дача близкого друга Народного поэта, русского писателя Константина Симонова.
По его завещанию это место должно стать филиалом музея Гулиа.