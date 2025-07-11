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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 12 и 13 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 12 и 13 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать активный вынос тепла с юга. 11.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-11T18:03+0300

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2025-07-11T18:03+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 июля, в Абхазии ожидается ебольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии