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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 13.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-13T17:49+0300

2025-07-13T17:49+0300

2025-07-13T17:49+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В понедельник, 14 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 757 миллиметра в секунду.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии