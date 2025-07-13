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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-iyulya-1055935152.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 13.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-13T17:49+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В понедельник, 14 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 757 миллиметра в секунду.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 июля

17:49 13.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В понедельник, 14 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 757 миллиметра в секунду.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 9 метра в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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