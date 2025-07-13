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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/sputnik-nedeli-vizit-kirienko-den-ochamchyry-i-sessiya-parlamenta-1055979586.html
Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента
Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 13 июля. 13.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-13T20:04+0300
2025-07-13T20:04+0300
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SputnikВизит КириенкоПервый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко 10 и 11 июля был в Абхазии с рабочим визитом. Президент Бадра Гунба обсудил с ним ключевые вопросы абхазо-российского сотрудничества, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные проекты.Во визита в Абхазию Сергей Кириенко посетил социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.Во время прогулки по набережной Сергею Кириенко представили концепцию обновления набережной Диоскуров. В том числе, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения всей набережной.Еще одним результатом визита стала договоренность о запуске морского сообщения между Сухумом и Сочи. Тестовый рейс запланирован на 6 августа.Кроме того, во время визита Кириенко в республику обсуждались вопросы здравоохранения, образования, поддержки НКО и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества.2525-летие ОчамчырыДень города в Очамчыре отметили 12 июля. Праздничные мероприятия начались в городе с самого утра. На набережной состоялась сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров.Также в программе были мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. С 2525-летием города жителей Очамчыры поздравил президент Бадра Гунба, который выступил перед началом праздничного концерта. Для жителей и гостей города была подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни "Ерцаху", игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.Сессия ПарламентаНа этой неделе состоялась заседание сессии Парламента Абхазии. Народные избранники проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о государственной пошлине.Законопроект вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей.В первом чтении также приняли закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в этой сфере.В Абхазии уже имеется практика применения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.Сейчас в этой сфере действует указ президента Абхазии от 21 апреля 2006 года, в развитие которого Банк Абхазии принял соответствующие нормативные акты.На их основе кредитные организации проводят идентификацию клиентов и направляют необходимую информацию в Уполномоченный орган, где создана служба финансового мониторинга.Путем тайного голосования депутаты назначили Алиаса Трапш на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. На том же заседании парламентарии также приняли ряд законопроектов, среди которых - поправки к Градостроительному кодексу, поправки к закону "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия", поправки в Гражданский кодекс Абхазии.Летняя школа "Учитель года"На этой неделе в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района открылась Международная летняя школа "Учитель года".Руководитель школы Владимир Головнер подчеркнул, что программа представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей.В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.День семьи, любви и верностиШесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии.В этом году медалей удостоились:День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.Конкурс Алисы ГицбаНачался прием заявок на международный музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба, который пройдет в Москве и Сухуме.Проект направлен на поддержку молодых исполнителей от 18 до 45 лет. Участников ждут мастер-классы и конкурсные этапы по трем номинациям: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента.Лучшие исполнители выступят на гала-концертах лаборатории. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.Проект осуществляется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/1055911899.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055945457.html
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абхазия, политика, культура, общество
абхазия, политика, культура, общество

Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента

20:04 13.07.2025
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гәынбеи Сергеи Кириенкои Гәдоуҭа ақалақь амшын аԥшаҳәа иаҭааит
Бадра Гәынбеи Сергеи Кириенкои Гәдоуҭа ақалақь амшын аԥшаҳәа иаҭааит - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 13 июля.
Sputnik

Визит Кириенко

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко 10 и 11 июля был в Абхазии с рабочим визитом. Президент Бадра Гунба обсудил с ним ключевые вопросы абхазо-российского сотрудничества, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные проекты.
Он подчеркнул, что первостепенная задача взаимодействия — пройти следующую зиму без отключений света и разработать долгосрочный план приведения электросетей в соответствие.
Во визита в Абхазию Сергей Кириенко посетил социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.
Во время прогулки по набережной Сергею Кириенко представили концепцию обновления набережной Диоскуров. В том числе, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения всей набережной.
Хороший проект, хорошая идея — для народа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
В Абхазии
Хороший проект: сухумчане оценили проект реконструкции набережной
10 июля, 19:35
Еще одним результатом визита стала договоренность о запуске морского сообщения между Сухумом и Сочи. Тестовый рейс запланирован на 6 августа.
Кроме того, во время визита Кириенко в республику обсуждались вопросы здравоохранения, образования, поддержки НКО и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества.
Сергей Кириенко - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
В Абхазии
Кириенко назвал образование одной из важнейших сфер сотрудничества России и Абхазии
11 июля, 18:43

2525-летие Очамчыры

День города в Очамчыре отметили 12 июля. Праздничные мероприятия начались в городе с самого утра. На набережной состоялась сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров.
Также в программе были мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. С 2525-летием города жителей Очамчыры поздравил президент Бадра Гунба, который выступил перед началом праздничного концерта.
"В мире мало городов, которым насчитывается 2525 лет. Это не просто возраст, но и богатая история и культура, которая неразрывно связана с историей Абхазии!", - подчеркнул глава государства.
Для жителей и гостей города была подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни "Ерцаху", игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.
Сельскохозяйственная ярмарка ко Дню города в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2025
В Абхазии
Праздник Очамчыры: городу мира исполнилось 2525 лет
Вчера, 16:59

Сессия Парламента

На этой неделе состоялась заседание сессии Парламента Абхазии. Народные избранники проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о государственной пошлине.
Законопроект вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей.
В первом чтении также приняли закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в этой сфере.
В Абхазии уже имеется практика применения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.
Сейчас в этой сфере действует указ президента Абхазии от 21 апреля 2006 года, в развитие которого Банк Абхазии принял соответствующие нормативные акты.
На их основе кредитные организации проводят идентификацию клиентов и направляют необходимую информацию в Уполномоченный орган, где создана служба финансового мониторинга.
Абхазский паспорт - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
В Абхазии
Закон о гражданстве дополнен поправками парламента
9 июля, 15:12
Путем тайного голосования депутаты назначили Алиаса Трапш на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии.
На том же заседании парламентарии также приняли ряд законопроектов, среди которых - поправки к Градостроительному кодексу, поправки к закону "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия", поправки в Гражданский кодекс Абхазии.

Летняя школа "Учитель года"

На этой неделе в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района открылась Международная летняя школа "Учитель года".
Руководитель школы Владимир Головнер подчеркнул, что программа представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей.
"Каждый учитель привез авторскую полевую мастерскую, то есть прямо на природных объектах группы учащихся под руководством педагогов будут получать какие-то конкретные полезные знания. Например, будут измерять качество воздуха, состав и качество воды, исследовать почву, минеральный, животный миры, растительность и так далее", - рассказал он.
В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.

День семьи, любви и верности

Шесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии.
В этом году медалей удостоились:
Супруги Зосим и Марусия Зухба, они вместе 61 год;
Александр и Наталья Антиповы, в браке 49 лет;
Борис и Русудан Кортава в браке 44 года;
Айгаз Варельджан и Азниф Арзуманян, в браке 44 года;
Нугзар Ашуба и Белла Тарба, вместе 40 лет;
Ефим Вольтер и Лада Чубукова, они вместе 31 год.
День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.
Семейные ценности: Нугзар Ашуба и Белла Тарба - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
Семейные ценности: Нугзар Ашуба и Белла Тарба
8 июля, 18:34

Конкурс Алисы Гицба

Начался прием заявок на международный музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба, который пройдет в Москве и Сухуме.
Проект направлен на поддержку молодых исполнителей от 18 до 45 лет. Участников ждут мастер-классы и конкурсные этапы по трем номинациям: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента.
Лучшие исполнители выступят на гала-концертах лаборатории. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.
Проект осуществляется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Абхазии.
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
Открыт прием заявок на музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба
10 июля, 14:38
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