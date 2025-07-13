https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/sputnik-nedeli-vizit-kirienko-den-ochamchyry-i-sessiya-parlamenta-1055979586.html

Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента

Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 13 июля. 13.07.2025, Sputnik Абхазия

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SputnikВизит КириенкоПервый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко 10 и 11 июля был в Абхазии с рабочим визитом. Президент Бадра Гунба обсудил с ним ключевые вопросы абхазо-российского сотрудничества, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные проекты.Во визита в Абхазию Сергей Кириенко посетил социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.Во время прогулки по набережной Сергею Кириенко представили концепцию обновления набережной Диоскуров. В том числе, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения всей набережной.Еще одним результатом визита стала договоренность о запуске морского сообщения между Сухумом и Сочи. Тестовый рейс запланирован на 6 августа.Кроме того, во время визита Кириенко в республику обсуждались вопросы здравоохранения, образования, поддержки НКО и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества.2525-летие ОчамчырыДень города в Очамчыре отметили 12 июля. Праздничные мероприятия начались в городе с самого утра. На набережной состоялась сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров.Также в программе были мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. С 2525-летием города жителей Очамчыры поздравил президент Бадра Гунба, который выступил перед началом праздничного концерта. Для жителей и гостей города была подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни "Ерцаху", игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.Сессия ПарламентаНа этой неделе состоялась заседание сессии Парламента Абхазии. Народные избранники проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о государственной пошлине.Законопроект вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей.В первом чтении также приняли закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в этой сфере.В Абхазии уже имеется практика применения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.Сейчас в этой сфере действует указ президента Абхазии от 21 апреля 2006 года, в развитие которого Банк Абхазии принял соответствующие нормативные акты.На их основе кредитные организации проводят идентификацию клиентов и направляют необходимую информацию в Уполномоченный орган, где создана служба финансового мониторинга.Путем тайного голосования депутаты назначили Алиаса Трапш на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии. На том же заседании парламентарии также приняли ряд законопроектов, среди которых - поправки к Градостроительному кодексу, поправки к закону "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия", поправки в Гражданский кодекс Абхазии.Летняя школа "Учитель года"На этой неделе в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района открылась Международная летняя школа "Учитель года".Руководитель школы Владимир Головнер подчеркнул, что программа представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей.В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.День семьи, любви и верностиШесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии.В этом году медалей удостоились:День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.Конкурс Алисы ГицбаНачался прием заявок на международный музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба, который пройдет в Москве и Сухуме.Проект направлен на поддержку молодых исполнителей от 18 до 45 лет. Участников ждут мастер-классы и конкурсные этапы по трем номинациям: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента.Лучшие исполнители выступят на гала-концертах лаборатории. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.Проект осуществляется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Абхазии.

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