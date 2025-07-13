Sputnik недели: визит Кириенко, День Очамчыры и сессия Парламента
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гәынбеи Сергеи Кириенкои Гәдоуҭа ақалақь амшын аԥшаҳәа иаҭааит
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 13 июля.
Sputnik
Визит Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко 10 и 11 июля был в Абхазии с рабочим визитом. Президент Бадра Гунба обсудил с ним ключевые вопросы абхазо-российского сотрудничества, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные проекты.
Он подчеркнул, что первостепенная задача взаимодействия — пройти следующую зиму без отключений света и разработать долгосрочный план приведения электросетей в соответствие.
Во визита в Абхазию Сергей Кириенко посетил социальные, инфраструктурные и культурные объекты, реализуемые при поддержке России.
Во время прогулки по набережной Сергею Кириенко представили концепцию обновления набережной Диоскуров. В том числе, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения всей набережной.
Еще одним результатом визита стала договоренность о запуске морского сообщения между Сухумом и Сочи. Тестовый рейс запланирован на 6 августа.
Кроме того, во время визита Кириенко в республику обсуждались вопросы здравоохранения, образования, поддержки НКО и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества.
2525-летие Очамчыры
День города в Очамчыре отметили 12 июля. Праздничные мероприятия начались в городе с самого утра. На набережной состоялась сельскохозяйственная выставка и экспозиция изделий местных мастеров.
Также в программе были мастер-классы по музыке и изобразительному искусству, выставка работ юных художников. С 2525-летием города жителей Очамчыры поздравил президент Бадра Гунба, который выступил перед началом праздничного концерта.
"В мире мало городов, которым насчитывается 2525 лет. Это не просто возраст, но и богатая история и культура, которая неразрывно связана с историей Абхазии!", - подчеркнул глава государства.
Для жителей и гостей города была подготовлена концертная программа с участием ансамбля народного танца и песни "Ерцаху", игровые зоны, показательные выступления по стрельбе из лука, турниры по шашкам.
Сессия Парламента
На этой неделе состоялась заседание сессии Парламента Абхазии. Народные избранники проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о государственной пошлине.
Законопроект вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей.
В первом чтении также приняли закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в этой сфере.
В Абхазии уже имеется практика применения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.
Сейчас в этой сфере действует указ президента Абхазии от 21 апреля 2006 года, в развитие которого Банк Абхазии принял соответствующие нормативные акты.
На их основе кредитные организации проводят идентификацию клиентов и направляют необходимую информацию в Уполномоченный орган, где создана служба финансового мониторинга.
Путем тайного голосования депутаты назначили Алиаса Трапш на должность заместителя Генерального прокурора Абхазии. С 2013 года Трапш работает в органах прокуратуры Абхазии.
На том же заседании парламентарии также приняли ряд законопроектов, среди которых - поправки к Градостроительному кодексу, поправки к закону "Об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия", поправки в Гражданский кодекс Абхазии.
Летняя школа "Учитель года"
На этой неделе в лицее-интернате поселка Цандрыпш Гагрского района открылась Международная летняя школа "Учитель года".
Руководитель школы Владимир Головнер подчеркнул, что программа представляет собой не трансляцию фундаментальных знаний, а обучение тому, как применять знания для практических целей.
"Каждый учитель привез авторскую полевую мастерскую, то есть прямо на природных объектах группы учащихся под руководством педагогов будут получать какие-то конкретные полезные знания. Например, будут измерять качество воздуха, состав и качество воды, исследовать почву, минеральный, животный миры, растительность и так далее", - рассказал он.
В Абхазии летняя школа будет проходить до 20 июля.
День семьи, любви и верности
Шесть семейных пар наградили в День семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии.
В этом году медалей удостоились:
Супруги Зосим и Марусия Зухба, они вместе 61 год;
Александр и Наталья Антиповы, в браке 49 лет;
Борис и Русудан Кортава в браке 44 года;
Айгаз Варельджан и Азниф Арзуманян, в браке 44 года;
Нугзар Ашуба и Белла Тарба, вместе 40 лет;
Ефим Вольтер и Лада Чубукова, они вместе 31 год.
День семьи, любви и верности официально был учрежден приказом Владимира Путина в 2022 году. Награды получают супруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, известные крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.
8 июля, 18:34
Конкурс Алисы Гицба
Начался прием заявок на международный музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба, который пройдет в Москве и Сухуме.
Проект направлен на поддержку молодых исполнителей от 18 до 45 лет. Участников ждут мастер-классы и конкурсные этапы по трем номинациям: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента.
Лучшие исполнители выступят на гала-концертах лаборатории. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.
Проект осуществляется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Абхазии.