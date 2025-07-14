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Иуа Коӷониа ибаҟа апроект аҟаҵаразы аицлабра мҩаԥгахоит
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Прогноз погоды в Абхазии на 15 июля
Прогноз погоды в Абхазии на 15 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 14.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-14T15:40+0300
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Во вторник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные осадки, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –755 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 -90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 15 июля

15:40 14.07.2025 (обновлено: 19:41 14.07.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пасмурная погода
Пасмурная погода - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Во вторник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные осадки, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 -90%.
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