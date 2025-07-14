https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-15-iyulya-1056007988.html

Прогноз погоды в Абхазии на 15 июля

Прогноз погоды в Абхазии на 15 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T15:40+0300

2025-07-14T15:40+0300

2025-07-14T19:41+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Во вторник, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные осадки, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –755 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 -90%.

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абхазия, погода в абхазии