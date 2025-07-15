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Прогноз погоды в Абхазии на 16 июля
Прогноз погоды в Абхазии на 16 июля
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Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 15.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-15T13:31+0300
2025-07-15T13:31+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В среду, 16 июля, ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления местами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 16 июля
13:31 15.07.2025 (обновлено: 13:45 15.07.2025)
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В среду, 16 июля, ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления местами дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.