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Прогноз погоды в Абхазии на 16 июля

Прогноз погоды в Абхазии на 16 июля

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Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 15.07.2025, Sputnik Абхазия

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2025-07-15T13:31+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В среду, 16 июля, ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления местами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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