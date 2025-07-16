https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/pokorenie-evropy-zaversheno-1056076149.html

Покорение Европы завершено

Покорение Европы завершено

Sputnik Абхазия

На Западе начинают звучать откровенные заявления, дословно повторяющие нарративы российской пропаганды. 16.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-16T18:30+0300

2025-07-16T18:30+0300

2025-07-16T18:30+0300

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Они тем более обидны, что вбрасывают их в медийное пространство не бывшие чиновники и отставные военные, как это бывало прежде, а действующие функционеры самого высокого ранга, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Господин Йоргенсен постеснялся раскрыть все детали. Зато российская пресса незадолго до этого писала, что за прошедший год наша страна выручила на экспорте угля, нефти, трубопроводного и сжиженного газа 276 миллиардов долларов, а с начала СВО эта цифра лишь самую малость не дотянула до триллиона. Особо тоскливый для европолитиков факт состоит в том, что Москва не бегает и не умоляет покупать ее ресурсы, вместо этого понемногу разворачивая экспортные векторы на восток. Страны еврозоны сами спустя три с половиной года инициативно импортируют "тоталитарные" молекулы и кубометры, так как за прошедшее немалое время не смогли найти источники, сопоставимые по потенциалу товарных объемов.Но это, как пелось в старой песне, только присказка. Сказка для Евросоюза впереди — и ее сценарий написали вовсе не русские.Все тот же Йоргенсен, пытаясь хоть как-то утешить самого себя и слушателей, подтвердил намерение окончательно отказаться от импорта российского газа к 2027 году и при этом вновь проговорился. Оказывается, темпы ввода новых генерирующих мощностей на базе альтернативных источников (ВИЭ), а также атомных электростанций критически отстают от минимально необходимых значений, что не позволяет разорвать порочную круговую зависимость от внешних поставщиков.Еврокомиссар не осмелился высказаться прямо, но мы дополним его фразу скрытыми смыслами. Европа под прессом реальности внезапно осознала, что если зависимость от российских поставок худо-бедно удалось снизить, то заместивший их импорт из-за океана стал витальным, то есть жизненно важным и определяющим возможность поддержания жизнеспособности отдельных экономик стран ЕС в принципе.Европейские политики — признанные мастера по части вранья. Они продолжали бы самозабвенно вешать лапшу на уши своим избирателям, убеждая весь мир в невероятной успешности своего политического, экономического и энергетического курса, но тут на сцену без предупреждения вышел Дональд Трамп и выложил на стол ультимативный пакет торгового соглашения.В своем последнем выступлении американский президент заявил, что Соединенные Штаты организуют уже новые поставки вооружений для режима Зеленского, причем оплачиваться они будут исключительно из бюджета ЕС. Также Трамп отметил, что очень доволен тем фактом, что Европу удалось прогнуть на увеличение военных расходов до пяти процентов национального ВВП, что эквивалентно триллиону долларов в год. Если кто не понял: определенная часть этой колоссальной суммы в дополнение к прямым "украинским" контрактам также будет уходить в пользу американского ВПК. Потому что запасы старой техники, вооружений с европейских складов и арсеналов давно утилизированы на полях Украины, а собственное производство из-за энергокризиса подорожало на многие проценты, а то и в разы. К тому же армии государств Евросоюза (EU27, как они сами себя величают) в значительной степени зависят от импорта американского оружия, боеприпасов, техники и технологий.Если в российском информационном пространстве с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом принято иронизировать над его часто парадоксальными и резко меняющимися заявлениями, то в Европе с момента оглашения результатов голосования воцарились самые мрачные настроения. Возможно, потому, что, в отличие от славян, европейцы прекрасно понимают истинную натуру американцев как наиболее ярких представителей западной политической и экономической доктрины. Проще говоря, пока в России шутили, на Западе ожидали агрессивной американской экспансии и полного перекраивания системы взаимной торговли и отношений. Ожидания оправдались в полной мере.В Европе продолжают раскручивать маховик антироссийской военной истерии. Буквально на днях Эммануэль Макрон с трибуны призвал готовиться к прямому противостоянию с Россией, включая Арктику. И все бы хорошо, да только в рамках этой подготовки придется покупать еще больше оружия у американцев. The Guardian подсчитала зависимость европейских армий от продукции американского ВПК: реактивные самолеты — 46%, ракетные системы (в первую очередь ПВО) — 42%, танки и ББМ — 24%, артиллерийские системы — 23%.Только за последние пять лет страны UE27, Великобритании, Норвегии и Швейцарии закупили более 20 тысяч американских ракет разного типа, 2,5 тысячи танков и бронемашин и 340 боевых самолетов. Крупнейшими покупателями, судя по объемам финансовых вложений, выступают Британия, Германия и Италия. Тонкость в том, что объемы покупки-продажи военной продукции европейского производства между странами EU27 сокращаются. Та же The Guardian подсчитала, что из общего объема закупленных ракетных систем лишь десять процентов приходится на внутреннее европейское производство, — и эта диспропорция только растет. Например, многофункциональный истребитель F-35 Lightning II сейчас активно выдавливает из европейских армий европейские аналоги — по сути, формируя монополию.И это мы говорим только о поставках готовой военной продукции, оставляя за кадром американское присутствие внутри европейского ВПК, например совместный выпуск агрегатов и систем электроники для танков.А теперь главное: единственная страна, худо-бедно закрывающая свои потребности и импортирующая большую часть военных товаров изнутри Европы, — это Франция. Ее зависимость от американского оружия всего около 30%, в то время как у Британии этот показатель выше 90, а у Германии с Италией — больше 70%.О причинах этого и говорит Дан Йоргенсен. Секрет французов в том, что их энергетика зиждется на 56 атомных реакторах. И пусть их средний возраст почти 40 лет, но столь мощный генерирующий парк позволяет продавать электроэнергию французским промышленным гигантам по 22,5 евро за мегаватт-час (по системе TICFE, то есть до начисления налогов). Средний бизнес покупает по 26,2 евро. А в Германии, которая радостно укокошила собственную атомную промышленность, аналогичная стоимость варьируется от 51 до 170 евро за мегаватт-час. Единственное, что в данном случае может сделать Берлин, это снизить или вообще отменить федеральные налоговые сборы. То есть государство фактически оплачивает частным промышленникам неподъемно дорогое электричество в ущерб бюджету.Если смотреть на ситуацию в целом, то американцев можно поздравить с успешной реализацией стратегического плана продолжительностью в десять лет. За эти годы они не только подсадили Европу на свои энергоресурсы, но и создали комплекс условий, когда Старый Свет будет безропотно перекладывать деньги из своего кармана в американский.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20250713/krik-liberalnoy-dushi-izmuchennoy-nelegalnoy-migratsiey-1055978857.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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европа, россия, мнение, авторы, колумнисты