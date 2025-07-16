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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля
Sputnik Абхазия
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 16.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-16T17:46+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В четверг, 17 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, ближе к вечеру погода прояснится.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля

17:46 16.07.2025
© Sputnik / Акоп Кущян Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В четверг, 17 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, ближе к вечеру погода прояснится.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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