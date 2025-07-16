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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля

Sputnik Абхазия

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 16.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-16T17:46+0300

2025-07-16T17:46+0300

2025-07-16T17:46+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В четверг, 17 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, ближе к вечеру погода прояснится.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии