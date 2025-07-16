https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/sbity-vosem-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1056047466.html

Сбиты восемь украинских дронов над регионами России

Сбиты восемь украинских дронов над регионами России

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 16.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-16T09:00+0300

2025-07-16T09:00+0300

2025-07-16T10:24+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В ночь с 15 на 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.По одному – над Курской и Белгородской областями, уточнили в ведомстве.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, большинство атак отражает система ПВО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/1056022564.html

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