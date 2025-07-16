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Сбиты восемь украинских дронов над регионами России
Сбиты восемь украинских дронов над регионами России
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 16.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В ночь с 15 на 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.По одному – над Курской и Белгородской областями, уточнили в ведомстве.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, большинство атак отражает система ПВО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/1056022564.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Сбиты восемь украинских дронов над регионами России

09:00 16.07.2025 (обновлено: 10:24 16.07.2025)
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© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В ночь с 15 на 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
По три дрона сбили над Крымом и акваторией Азовского моря.
По одному – над Курской и Белгородской областями, уточнили в ведомстве.
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников, большинство атак отражает система ПВО.
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