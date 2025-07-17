https://sputnik-abkhazia.ru/20250717/zabyt-o-vsekh-bedakh-kak-abkhaziya-prinyala-semi-iz-kurskoy-oblasti-1056107896.html

Забыть о всех бедах: как Абхазия приняла семьи из Курской области

Забыть о всех бедах: как Абхазия приняла семьи из Курской области

Sputnik Абхазия

200 человек из Курской и Белгородской областей - дети и их родители, приехали на отдых в Абхазию. В течение двух недель они будут отдыхать в республике и... 17.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-17T16:18+0300

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Отдых для семей из пострадавших от действий ВСУ регионов России организован по инициативе президента Абхазии Бадры Гунба. Половину из них разместили в Сухуме, вторую половину – в Пицунде. О том, как проходят абхазские каникулы, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВ живописном парке одного из сухумских домов отдыха нас встречает большая группа детей. Ребята успели позавтракать и собираются на море, которое уже полюбилось всем.К ней подбегает восьмилетняя дочь Мирослава. Она обхватывает талию матери и с улыбкой подтверждает ее слова.– Да, море теплое.– Вот крабов вчера наловили, все были очень рады, – добавляет Татьяна.Мирослава – не единственная, кого Татьяна взяла на отдых в Абхазию. С ней еще трое сыновей – Никита, Артем и Арсений. Для семьи каникулы в Абхазии – небольшая разрядка, которая позволит хотя бы на время забыть о проблемах, о которых Татьяна даже здесь, на отдыхе, не может говорить без слез."Обстановка у нас не такая нормальная. Город стерт, жизнь стерта. Но жить надо, потому что есть дети. Здесь мы можем хотя бы немножко забыть свои проблемы, то, что остались без дома, без всего. Жили, планировали будущее, как детей воспитывать. Сейчас все просто, стало очень тяжело. Эта рана никогда не заживет", – отмечает суджанка."Лучше Родины ничего нет"Светлана Михайловна из Рыльска – многодетная приемная мать. В Абхазию она, как и Татьяна, приехала с четырьмя детьми."Со мной мальчик и три девочки. Это не вся семья. Есть еще две взрослые девочки, но у них уже свои семьи. Я же с младшими приехала сюда. В Абхазии впервые, как и все остальные. Здесь нам все нравится. Особенно вечерняя развлекательная программа для детей. Вот вчера танцевали все до упаду", – с улыбкой рассказывает Светлана Михайловна.К диалогу присоединяется ее подруга Инна. Даже на отдыхе женщины не могут не вспоминать про родной Курск. С утра уже обзвонили всех родных и друзей – узнавали обстановку."Держим связь с родственниками, постоянно на телефоне. Мы уже знаем, в какое время начинаются удары, вот звоним, узнаем, как там, все ли тихо", - вздыхает Инна. Она добавила, что на отдыхе они хоть немного стараются забыть о проблемах, которые остались дома. Тяжелее всего от этой ситуации приходится детям."Хотелось бы, чтобы они не знали таких слов, как дроны, БпЛА, ракетная опасность. Но, к сожалению, все они это знают", – вздыхает Инна."Нам очень хочется, чтобы это все закончилось. А лучше, чтобы это все закончилось завтра, мы каждый день ждем новостей об этом. Конечно, мы здесь высыпаемся, потому что там ночью мы слышим бомбежки. И в основном это полпервого, полвторого, бывают под утро. И дети от этого просыпаются. Мы выходим в коридоры, туда, где нет окон, стекол", – делится она.Пока мы разговариваем с мамами, к нам подходят двое парней с фотоаппаратом. 17-летние Дима и Миша решили надолго запомнить отдых в Абхазии – стараются все запечатлеть на камеру.Юноши не планируют стать репортерами, фотографии для семьи, отмечают они. Они уже решили, что главное для них – защищать Родину.– Я много, где побывал, но лучше моей Родины ничего нет! – с гордостью подчеркивает Михаил."Одна большая семья"В дом отдыха прибыл министр туризма Астамур Логуа, чтобы узнать, как отдыхается гостям из Курской области."Мы – одна большая семья. Мы сами пережили войну, и мы хорошо знаем, что это такое. Более 30 лет назад я был одним из тех, кого приняли в Карачаево-Черкесии. Мы этого никогда не забудем. Для нас эта тема очень близка, и мы всегда готовы поддержать наших друзей, союзников, братский нам российский народ. Дети здесь говорили, что они впервые за много месяцев чувствовали себя в безопасности. Мы очень надеемся, что они увезут с собой только хорошие эмоции", – отметил Логуа.Министр добавил, что программа реализуется по поручению президента Абхазии Бадры Гунба.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/bronirovanie-nomerov-v-abkhazii-v-iyune-vyroslo-1055795380.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/pozdniy-sezon-i-novye-napravleniya-nad-chem-rabotaet-minturizma-abkhazii-1055540607.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/1056025902.html

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