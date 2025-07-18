https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/perepady-temperatury-vesnoy-mogli-plokho-povliyat-na-tsvetenie-tsitrusov-v-abkhazii-1056122837.html
Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии
Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Герия уточнил, что загадывать еще рано, но, судя по наблюдениям, урожай цитрусов в этом году будет не таким большим, как ожидалось. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-18T09:00+0300
2025-07-18T09:00+0300
2025-07-18T10:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
сельское хозяйство
урожай
мандарины
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036355374_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e6792d32313adad70bb0a3e903025061.jpg
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Весенние перепады температуры воздуха плохо сказались на цветении цитрусовых, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Герия уточнил, что в республике в сезон при хороших условиях можно собрать более 50 тысяч тонн цитрусов, в этом году урожай, скорее всего, будет меньше. Он добавил, что насаждения фундука от непогоды не пострадали, урожай в этом году ожидается большой и качественный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/zavodnoy-mandarin-kak-blagodarya-rossiyskomu-kreditu-v-pshape-budut-pererabatyvat-tsitrusy-1055823285.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036355374_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8a644d01052338652d8342d36219f46c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, сельское хозяйство, урожай, мандарины
абхазия, новости, сельское хозяйство, урожай, мандарины
Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии
09:00 18.07.2025 (обновлено: 10:45 18.07.2025)
Герия уточнил, что загадывать еще рано, но, судя по наблюдениям, урожай цитрусов в этом году будет не таким большим, как ожидалось.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Весенние перепады температуры воздуха плохо сказались на цветении цитрусовых, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
"В этом году мы должны были получить высокий урожай цитрусовых, но наблюдения показывают, что в период цветения растения были травмированы", — рассказал он.
Герия уточнил, что в республике в сезон при хороших условиях можно собрать более 50 тысяч тонн цитрусов, в этом году урожай, скорее всего, будет меньше.
Он добавил, что насаждения фундука от непогоды не пострадали, урожай в этом году ожидается большой и качественный.