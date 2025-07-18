https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/perepady-temperatury-vesnoy-mogli-plokho-povliyat-na-tsvetenie-tsitrusov-v-abkhazii-1056122837.html

Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии

Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Герия уточнил, что загадывать еще рано, но, судя по наблюдениям, урожай цитрусов в этом году будет не таким большим, как ожидалось. 18.07.2025, Sputnik Абхазия

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2025-07-18T09:00+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Весенние перепады температуры воздуха плохо сказались на цветении цитрусовых, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Герия уточнил, что в республике в сезон при хороших условиях можно собрать более 50 тысяч тонн цитрусов, в этом году урожай, скорее всего, будет меньше. Он добавил, что насаждения фундука от непогоды не пострадали, урожай в этом году ожидается большой и качественный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/zavodnoy-mandarin-kak-blagodarya-rossiyskomu-kreditu-v-pshape-budut-pererabatyvat-tsitrusy-1055823285.html

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