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Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии
Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Герия уточнил, что загадывать еще рано, но, судя по наблюдениям, урожай цитрусов в этом году будет не таким большим, как ожидалось. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Весенние перепады температуры воздуха плохо сказались на цветении цитрусовых, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Герия уточнил, что в республике в сезон при хороших условиях можно собрать более 50 тысяч тонн цитрусов, в этом году урожай, скорее всего, будет меньше. Он добавил, что насаждения фундука от непогоды не пострадали, урожай в этом году ожидается большой и качественный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/zavodnoy-mandarin-kak-blagodarya-rossiyskomu-kreditu-v-pshape-budut-pererabatyvat-tsitrusy-1055823285.html
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Перепады температуры весной могли плохо повлиять на цветение цитрусов в Абхазии

09:00 18.07.2025 (обновлено: 10:45 18.07.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Герия уточнил, что загадывать еще рано, но, судя по наблюдениям, урожай цитрусов в этом году будет не таким большим, как ожидалось.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Весенние перепады температуры воздуха плохо сказались на цветении цитрусовых, рассказал в эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
"В этом году мы должны были получить высокий урожай цитрусовых, но наблюдения показывают, что в период цветения растения были травмированы", — рассказал он.
Герия уточнил, что в республике в сезон при хороших условиях можно собрать более 50 тысяч тонн цитрусов, в этом году урожай, скорее всего, будет меньше.
Он добавил, что насаждения фундука от непогоды не пострадали, урожай в этом году ожидается большой и качественный.
Заводной мандарин: российский кредит для переработки цитрусовых в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
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Заводной мандарин: как благодаря российскому кредиту в Пшапе будут перерабатывать цитрусы
9 июля, 17:04
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