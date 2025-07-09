https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/zavodnoy-mandarin-kak-blagodarya-rossiyskomu-kreditu-v-pshape-budut-pererabatyvat-tsitrusy-1055823285.html

Заводной мандарин: как благодаря российскому кредиту в Пшапе будут перерабатывать цитрусы

Заводной мандарин: как благодаря российскому кредиту в Пшапе будут перерабатывать цитрусы

Sputnik Абхазия

Цитрусовый завод в селе Пшап Гулрыпшского района строится в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования. 09.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-09T17:04+0300

2025-07-09T17:04+0300

2025-07-09T17:06+0300

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Сметная стоимость проекта составила 801 миллион рублей, из которых 701 миллион - кредитные средства.О том, когда в Абхазии появится новое высокотехнологичное предприятие и какие виды продукции оно будет выпускать, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik- Здесь будет сортировочная лента, куда будем выгружать цитрусовые, - показывает нам представитель "Абхазской цитрусовой компании" Алик Миносян.Пока на этом месте только заливают бетон, но уже через пару месяцев здесь создадут единственную в Абхазии высокотехнологичную базу по сортировке и переработке цитрусовых. Все это стало возможным благодаря российской программе льготного кредитования."В прошлом году мы получили кредит в размере 701 миллиона рублей. Еще 100 миллионов - наши собственные средства", - отмечает Миносян.Проект уже реализован на 80%, сейчас ожидается поступление оборудования.- На объекте уже установили два автономных генератора мощностями по 600 киловатт, а также трансформатор мощность 1200 киловатт. Это нужно для бесперебойного обеспечения электричеством. В цитрусовый сезон нельзя ни на минуту останавливать работу, - поясняет Миносян.Завод полностью будет оборудован к концу августа, а вот запустят объект уже в октябре - в начале мандаринового сезона.Мандарины, соки и леденцыЦитрусовый завод будет принимать мандарины, апельсины и лимоны у местных фермеров, как у крупных, так и у мелких хозяйств. Таким образом решается одна из острых проблем, с которой сталкиваются крестьяне, - реализация урожая. За сезон на объекте смогут принять и переработать более 20 тысяч тонн цитрусовых."Мы принимаем общий сбор мандаринов - и крупные и мелкие. Здесь будет стоять голландская сортировочная линия Aweta. Сортируем продукт, калибруем. Крупные плоды пакуем в специальные коробки с маркировкой "Абхазский мандарин". Мелкие плоды, которые не имеют товарного вида, отправляются дальше на линию прямого отжима. Там цитрусы освобождаются от корки, выжимается натуральный сок, который разливается по стеклянным бутылкам", - поясняет Миносян.Еще один вид продукции, которую будут производить на заводе, это леденцы. Кроме того, для того, чтобы не в сезон объект не простаивал, на территории пробурили скважину с питьевой водой. Так, весной и летом здесь будут выпускать бутилированную воду под брендом "Абхазской цитрусовой компании".Цитрусовый завод не только поможет местным жителям с реализацией своего продукта, многие сельчане смогут найти здесь работу. Круглогодично на объекте будут трудиться от 70 до 150 человек."Мы хотим, чтобы здесь работали местные. Конечно, будем привлекать и иностранных специалистов, айтишников, которые будут обучать наших сотрудников работе на современном оборудовании", - пояснил Миносян.В будущем инвесторы планируют разбить и свои цитрусовые плантации, чтобы около 30% продукции завод мог производить из собственного сырья. По словам Миносяна, это немаловажный фактор для стабильной работы объекта."Московская упаковка" из ГулрыпшаДирекция завода уже продумывает и "фишечки" своей продукции. Одна из них - брендированные подарочные коробки, которые в народе именуют "московской упаковкой"."В Москве любят отборные мандарины, и наши люди придумали такую 10-килограммовую коробочку, которую собирают вручную. Такой мандарин - не дешевый, одна коробка на рынке в Москве стоит порядка трех тысяч рублей. То есть, один килограмм до 300 рублей доходит. Будем делать подарочные коробки, которые собираются вручную, отборные мандарины выкладывают красиво в ряд", - добавил Миносян.Еще один вариант красивой подарочной упаковки - деревянные ящики, украшенные зелеными ветками. По словам Миносяна, он уже отправлял такие подарки в Москву, и получатели были в восторге.Продукцию завода собираются реализовывать на российском рынке. В день официального открытия планируют пригласить представителей крупных торговых сетей для ознакомления с продукцией и дальнейшего заключения контрактов.

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