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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-18T20:54+0300
2025-07-18T20:54+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром без осадков, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.В воскресенье ливневый дождь, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром без осадков, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.
В воскресенье ливневый дождь, гроза.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +17°С до + 220°С, днем от +24°С до + 29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.