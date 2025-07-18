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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 18.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром без осадков, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.В воскресенье ливневый дождь, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.

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