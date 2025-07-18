Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля

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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
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Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи амшын аԥшаҳәа еиҭашьақәыргылахоит. Архитектор лыҿцәажәара
13:05
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изакәанымкәа аҵлақәа ԥызҟо рхыԥхьаӡара рацәахеит. Аеколог игәаанагара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Идунеи иԥсахит Аԥсны зҽаԥсазтәыз агроном Гьаргь Ҳәатышь. Аҩыза игәалашәара
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иуа Коӷониа ибаҟа апроект аҟаҵаразы аицлабра мҩаԥгахоит
13:47
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Главый четверг
Бюджет, дороги, коммуникации: интервью с главой Ткуарчалского района
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Новости 14.30
Главные темы
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Актуальный комментарий
Фестиваль Grand Opera Gala в Пицунде: интервью с певицей Анной Юркус
14:33
14 мин
Такие обстоятельства
Летняя творческая школа "Новые имена" в Суздале: интервью с участницей из Абхазии
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ишԥацо аԥхын аамҭа аҭыԥантәи анаплакыҩцәа рзы. Акалмаҳааӡарҭа аиҳабы иҿцәажәара
18:04
12 мин
Аицәажәара
Идунеи иԥсахит Аԥсны зҽаԥсазтәыз агроном Гьаргь Ҳәатышь. Аҩыза игәалашәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сотрудничество между молодежными организациями России и Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ишԥацо аԥхын аамҭа аҭыԥантәи анаплакыҩцәа рзы. Акалмаҳааӡарҭа аиҳабы иҿцәажәара
21:04
12 мин
Аицәажәара
Идунеи иԥсахит Аԥсны зҽаԥсазтәыз агроном Гьаргь Ҳәатышь. Аҩыза игәалашәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
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Такие обстоятельства
Сотрудничество между молодежными организациями России и Абхазии
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа закәаншьаҭада ишьақәыргылоу аӡыргаратә ргыларақәа рықәгара иаҿуп
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Аҿкы чымазарақәа рыҽшацәыхьчатәу. Аҳақьым иабжьгарақәа
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Ажәабжьқәа 13:30
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Адендропарк ашәараҭара иҭагылоуп: аҵарауаҩ иҿцәажәара
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-18T20:54+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром без осадков, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.В воскресенье ливневый дождь, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 19 и 20 июля

20:54 18.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукБерег моря
Берег моря - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром без осадков, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.
В воскресенье ливневый дождь, гроза.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +17°С до + 220°С, днем от +24°С до + 29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
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