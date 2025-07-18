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Российские войска освободили Дягтярное в Харьковской области
Российские войска освободили Дягтярное в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дягтярное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. 18.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-18T14:12+0300
2025-07-18T14:37+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дягтярное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В результате активных действий, подразделения "Южной" группировки войск освободили Петровку в ДНР. С 12 по 18 июля, российские войска продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в Донецкой Народной Республике, а также пункты Малиновка и Каменское в Запорожской области.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены подразделения ВСУ, нанесены удары складам, арсеналам, центрам комплектования. По данным Минобороны РФ, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожено:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/rossiyskie-voyska-osvobodili-bessalovku-v-sumskoy-oblasti-1055796361.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили Дягтярное в Харьковской области

14:12 18.07.2025 (обновлено: 14:37 18.07.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дягтярное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
В результате активных действий, подразделения "Южной" группировки войск освободили Петровку в ДНР.
Войсками группы "Центр" были освобождены населенные пункты Николаевка, Маяк, Попов Яр в ДНР.
С 12 по 18 июля, российские войска продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в Донецкой Народной Республике, а также пункты Малиновка и Каменское в Запорожской области.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены подразделения ВСУ, нанесены удары складам, арсеналам, центрам комплектования.
По данным Минобороны РФ, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожено:
664 самолета,
283 вертолета,
70 353 БпЛА,
24 249 танков и ББМ,
27 529 орудий полевой артиллерии и минометов,
38 351 единица спецтехники.
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