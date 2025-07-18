https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/rossiyskie-voyska-osvobodili-dyagtyarnoe-v-kharkovskoy-oblasti--1056141221.html

Российские войска освободили Дягтярное в Харьковской области

Российские войска освободили Дягтярное в Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дягтярное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. 18.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дягтярное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В результате активных действий, подразделения "Южной" группировки войск освободили Петровку в ДНР. С 12 по 18 июля, российские войска продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в Донецкой Народной Республике, а также пункты Малиновка и Каменское в Запорожской области.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены подразделения ВСУ, нанесены удары складам, арсеналам, центрам комплектования. По данным Минобороны РФ, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожено:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250707/rossiyskie-voyska-osvobodili-bessalovku-v-sumskoy-oblasti-1055796361.html

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