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Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант
Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна... 19.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна Грищенко. Его реализация началась в Гудаутском районе. Главная цель проекта — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через музыку, танец и театр.По словам, Грищенко, в проекте участвуют 29 детей из трех районов Абхазии. С ними работают педагоги, артисты музыкальных театров, психологи. Премьера инклюзивного спектакля намечена на конец сентября — ее планируют показать в Гудауте, Новом Афоне и, при возможности, в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/assotsiatsiya-inklyuzivnogo-turizma-1055579831.html
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Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна Грищенко.
Его реализация началась в Гудаутском районе. Главная цель проекта — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через музыку, танец и театр.
"Музыка — это язык, понятный без слов. Через нее дети учатся чувствовать себя частью общества", — добавила она.
По словам, Грищенко, в проекте участвуют 29 детей из трех районов Абхазии. С ними работают педагоги, артисты музыкальных театров, психологи.
"Каждый номер будущего мюзикла подстраивается под индивидуальные особенности участников — кто-то поет, кто-то танцует, кто-то выражает себя через ритм", — отметила куратор проекта.
Премьера инклюзивного спектакля намечена на конец сентября — ее планируют показать в Гудауте, Новом Афоне и, при возможности, в Сухуме.