https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/muzykalnyy-proekt-khurma-vyigral-rossiyskiy-prezidentskiy-grant-1056157881.html

Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант

Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна... 19.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-19T09:00+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна Грищенко. Его реализация началась в Гудаутском районе. Главная цель проекта — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через музыку, танец и театр.По словам, Грищенко, в проекте участвуют 29 детей из трех районов Абхазии. С ними работают педагоги, артисты музыкальных театров, психологи. Премьера инклюзивного спектакля намечена на конец сентября — ее планируют показать в Гудауте, Новом Афоне и, при возможности, в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/assotsiatsiya-inklyuzivnogo-turizma-1055579831.html

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