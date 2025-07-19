Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа закәаншьаҭада ишьақәыргылоу аӡыргаратә ргыларақәа рықәгара иаҿуп
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҿкы чымазарақәа рыҽшацәыхьчатәу. Аҳақьым иабжьгарақәа
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адендропарк ашәараҭара иҭагылоуп: аҵарауаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ишԥацо аԥхын аамҭа аҭыԥантәи анаплакыҩцәа рзы. Акалмаҳааӡарҭа аиҳабы иҿцәажәара
13:47
12 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Проект академии "Хурма" победил в конкурсе Российского фонда президентских грантов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Сотрудничество между молодежными организациями России и Абхазии
14:33
12 мин
Дополнительное время
В Сухуме прошел турнир по плаванию в честь Великой Победы
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшроузеи сынтәа арасазы аҽаҩра: ақыҭанхамҩа аминистрраҿы еилаҳкаауеит
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адендропарк ашәараҭара иҭагылоуп: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Проект академии "Хурма" победил в конкурсе Российского фонда президентских грантов
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшроузеи сынтәа арасазы аҽаҩра: ақыҭанхамҩа аминистрраҿы еилаҳкаауеит
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адендропарк ашәараҭара иҭагылоуп: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Проект академии "Хурма" победил в конкурсе Российского фонда президентских грантов
21:34
26 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/muzykalnyy-proekt-khurma-vyigral-rossiyskiy-prezidentskiy-grant-1056157881.html
Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант
Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна... 19.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-19T09:00+0300
2025-07-19T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
инклюзивное образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053710527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b82d2b6b9105c5e392dfe94ee9386f2.jpg
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна Грищенко. Его реализация началась в Гудаутском районе. Главная цель проекта — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через музыку, танец и театр.По словам, Грищенко, в проекте участвуют 29 детей из трех районов Абхазии. С ними работают педагоги, артисты музыкальных театров, психологи. Премьера инклюзивного спектакля намечена на конец сентября — ее планируют показать в Гудауте, Новом Афоне и, при возможности, в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/assotsiatsiya-inklyuzivnogo-turizma-1055579831.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053710527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38bf6a564a8ad580dccc7c3e4b35b32d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, инклюзивное образование
абхазия, новости, инклюзивное образование

Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант

09:00 19.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Музыкальный проект "Хурма" выиграл российский президентский грант, сообщила в эфире радио Sputnik директор академии "Хурма" Инна Грищенко.
Его реализация началась в Гудаутском районе. Главная цель проекта социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через музыку, танец и театр.
"Музыка — это язык, понятный без слов. Через нее дети учатся чувствовать себя частью общества", — добавила она.
По словам, Грищенко, в проекте участвуют 29 детей из трех районов Абхазии. С ними работают педагоги, артисты музыкальных театров, психологи.
"Каждый номер будущего мюзикла подстраивается под индивидуальные особенности участников — кто-то поет, кто-то танцует, кто-то выражает себя через ритм", — отметила куратор проекта.
Премьера инклюзивного спектакля намечена на конец сентября — ее планируют показать в Гудауте, Новом Афоне и, при возможности, в Сухуме.
в Абхазии создана Ассоциация инклюзивного туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
В Абхазии
Ассоциация инклюзивного туризма создана в Абхазии
27 июня, 10:51
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0