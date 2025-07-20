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Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
По данным следствия, задержанные действовали единой преступной группой, Ираклий Акаба получал от координатора данные о закладках и передавал их Илоне... 20.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.Позже сотрудники МВД задержали в Сухуме второго соучастника преступной группы - 40-летнего Ираклия Акаба. В его мобильных телефонах обнаружили фотографии с указанием геолокации, которые он отправлял покупателям.Правоохранители исследовали места с фотографии - кладбище в селе Пшап, территорию у железной дороги на улице Чанба. Там изъяли три свертка с метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила 30 граммов.Оперативно установлено, что задержанные действовали сообща. Ираклий Акаба получил сведения от координатора с псевдонимом "Африканец", направил соучастницу, Илону Парджанадзе, в место, где она приобрела наркотики с целью сбыта.В ведомстве уточнили, что эта же преступная группа ранее делала закладки в Ткуарчале.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/borba-s-narkotikami-v-abkhazii-statistika-pyati-let-1055575488.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков
По данным следствия, задержанные действовали единой преступной группой, Ираклий Акаба получал от координатора данные о закладках и передавал их Илоне Парджанадзе, которая забирала наркотики с целью дальнейшего сбыта.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik.
Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили
в пресс-службе МВД.
У 43-летней сухумчанки Илоны Парджанадзе, задержанной на посту ДПС "Мачара", изъяли метадон в особо крупном размере.
Позже сотрудники МВД задержали в Сухуме второго соучастника преступной группы - 40-летнего Ираклия Акаба. В его мобильных телефонах обнаружили фотографии с указанием геолокации, которые он отправлял покупателям.
Правоохранители исследовали места с фотографии - кладбище в селе Пшап, территорию у железной дороги на улице Чанба. Там изъяли три свертка с метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила 30 граммов.
Оперативно установлено, что задержанные действовали сообща. Ираклий Акаба получил сведения от координатора с псевдонимом "Африканец", направил соучастницу, Илону Парджанадзе, в место, где она приобрела наркотики с целью сбыта.
В ведомстве уточнили, что эта же преступная группа ранее делала закладки в Ткуарчале.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.