https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/dvukh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1056201252.html

Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

По данным следствия, задержанные действовали единой преступной группой, Ираклий Акаба получал от координатора данные о закладках и передавал их Илоне... 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T09:00+0300

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Двух жителей Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.Позже сотрудники МВД задержали в Сухуме второго соучастника преступной группы - 40-летнего Ираклия Акаба. В его мобильных телефонах обнаружили фотографии с указанием геолокации, которые он отправлял покупателям.Правоохранители исследовали места с фотографии - кладбище в селе Пшап, территорию у железной дороги на улице Чанба. Там изъяли три свертка с метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила 30 граммов.Оперативно установлено, что задержанные действовали сообща. Ираклий Акаба получил сведения от координатора с псевдонимом "Африканец", направил соучастницу, Илону Парджанадзе, в место, где она приобрела наркотики с целью сбыта.В ведомстве уточнили, что эта же преступная группа ранее делала закладки в Ткуарчале.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/borba-s-narkotikami-v-abkhazii-statistika-pyati-let-1055575488.html

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