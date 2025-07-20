https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/letnyaya-shkola-uchitel-goda-v-tsandrypshe-zavershilas-1056216977.html

Летняя школа "Учитель года" в Цандрыпше завершилась

Летняя школа "Учитель года" в Цандрыпше завершилась

Sputnik Абхазия

Впервые в проекте, ранее подразумевавшем обмен опытом между абхазскими и российскими учителями, принимали участие и школьники. 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T19:44+0300

2025-07-20T19:44+0300

2025-07-20T19:44+0300

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Международная летняя школа "Учитель года" в поселке Цандрыпш завершилась, рассказал Sputnik руководитель проекта Владимир Головнер. Всего в проекте приняли участие около 250 преподавателей из Абхазии и 28 регионов России, а также около 200 детей. На протяжении двух недель дети учились в авторских полевых мастерских по более чем 50 направлениям. Они изучали то, как правильно использовать знания в географии, биологии, химии, например, оценить качество воды и воздуха, как исследовать природные ископаемые, растения, животных. "Помимо этого, мы изучали историю и культуру Абхазии, знакомились с фольклором. Дети также обучались правилам здорового образа жизни. Они получили незабываемый и неоценимый опыт прямо на природе", - отметил Головнер. "Авторские полевые мастерские" проходили в поселке Цандрыпше, а знакомство с республикой проходило в Рицинском национальном реликтовом парке, Новом Афоне и в этнопарке "Апсны". По словам Головнера, в этнопарке была организована большая культурная программа под открытым небом. Участникам рассказали о быте, традициях и обычаях абхазского народа, для них исполнили народные песни и танцы. Разделившись на группы, дети изучили разные области абхазской культуры и истории, а после представили небольшие театрализованные выступления по этим темам. "Это было необычно и интересно. К тому же, это богатый опыт знакомства с республикой. Параллельно шла программа обмена опытом между учителями. Они провели мастер-классы и обучающие семинары", - добавил руководитель проекта.Головнер выразил готовность организовать школу "Учитель года" и в следующем году, если такой запрос поступит от абхазской стороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250711/1055945457.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vzaimnyy-interes-golovner-i-kolechkin-o-sovremennom-uchitele-kommunikatsii-s-uchenikami--1053826963.html

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