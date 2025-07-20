https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/nochnoy-liven-ne-nanes-uscherba-v-sukhume-1056203072.html
Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме
Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме
Sputnik Абхазия
В ночь на воскресенье на Абхазию обрушилась гроза с сильным ветром. 20.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-20T10:13+0300
2025-07-20T10:13+0300
2025-07-20T10:13+0300
в абхазии
абхазия
сухум
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f0464c087192ee091e959ec6623e47e.jpg
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме, подтоплений зафиксировано не было, рассказал Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба. Он добавил, что из-за сильного ветра упало одно дерево в парке имени Тараса Шамба. Коммунальщики занимаются расчисткой улиц от веток и листьев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-iyulya-1056157140.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/01/1055649265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d84bbbeae7f49be6688dbb5bd8cf3f8d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сухум, новости
Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме
В ночь на воскресенье на Абхазию обрушилась гроза с сильным ветром.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме, подтоплений зафиксировано не было, рассказал Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба.
Он добавил, что из-за сильного ветра упало одно дерево в парке имени Тараса Шамба.
Коммунальщики занимаются расчисткой улиц от веток и листьев.