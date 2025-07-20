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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/nochnoy-liven-ne-nanes-uscherba-v-sukhume-1056203072.html
Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме
Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме
Sputnik Абхазия
В ночь на воскресенье на Абхазию обрушилась гроза с сильным ветром. 20.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме, подтоплений зафиксировано не было, рассказал Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба. Он добавил, что из-за сильного ветра упало одно дерево в парке имени Тараса Шамба. Коммунальщики занимаются расчисткой улиц от веток и листьев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-iyulya-1056157140.html
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абхазия, сухум, новости
абхазия, сухум, новости

Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме

10:13 20.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ночь на воскресенье на Абхазию обрушилась гроза с сильным ветром.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме, подтоплений зафиксировано не было, рассказал Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба.
Он добавил, что из-за сильного ветра упало одно дерево в парке имени Тараса Шамба.
Коммунальщики занимаются расчисткой улиц от веток и листьев.
Берег моря - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2025
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