https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/nochnoy-liven-ne-nanes-uscherba-v-sukhume-1056203072.html

Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме

Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме

Sputnik Абхазия

В ночь на воскресенье на Абхазию обрушилась гроза с сильным ветром. 20.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Ночной ливень не нанес ущерба в Сухуме, подтоплений зафиксировано не было, рассказал Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба. Он добавил, что из-за сильного ветра упало одно дерево в парке имени Тараса Шамба. Коммунальщики занимаются расчисткой улиц от веток и листьев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250718/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-iyulya-1056157140.html

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