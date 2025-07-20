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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июля
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Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует поле пониженного атмосферного давления. 20.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-20T18:18+0300
2025-07-20T18:18+0300
2025-07-20T18:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В понедельник, 21 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью - от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В понедельник, 21 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью - от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.