https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-21-iyulya-1056214571.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует поле пониженного атмосферного давления. 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T18:18+0300

2025-07-20T18:18+0300

2025-07-20T18:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В понедельник, 21 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью - от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии