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Очамчырец задержан по подозрению в выращивании конопли
Очамчырец задержан по подозрению в выращивании конопли
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Подозреваемый указал сотрудникам милиции на участок в лесном массиве в Очамчырском районе, где выращивал коноплю. 20.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-20T09:48+0300
2025-07-20T09:48+0300
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Жителя Очамчыры задержали по подозрению в выращивании конопли.У 31-летнего Левана Логуа при личном досмотре обнаружили пакет с каннабисом, сообщили в МВД.Он указал правоохранителям место в лесном массиве села Елыр, где выращивал запрещенные растения. Там изъяли 15 корней южно-краснодарской конопли.Возбуждено уголовное дело, Логуа помещен под домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/dvukh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1056201252.html
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абхазия, мвд абхазии, наркотики, новости
Очамчырец задержан по подозрению в выращивании конопли
09:48 20.07.2025 (обновлено: 10:28 20.07.2025)
Подозреваемый указал сотрудникам милиции на участок в лесном массиве в Очамчырском районе, где выращивал коноплю.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Жителя Очамчыры задержали по подозрению в выращивании конопли.
У 31-летнего Левана Логуа при личном досмотре обнаружили пакет с каннабисом, сообщили в МВД.
Он указал правоохранителям место в лесном массиве села Елыр, где выращивал запрещенные растения. Там изъяли 15 корней южно-краснодарской конопли.
Возбуждено уголовное дело, Логуа помещен под домашний арест.