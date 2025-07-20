https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/zhitelya-ochamchyry-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vyraschivanii-konopli-1056202486.html

Очамчырец задержан по подозрению в выращивании конопли

Очамчырец задержан по подозрению в выращивании конопли

Sputnik Абхазия

Подозреваемый указал сотрудникам милиции на участок в лесном массиве в Очамчырском районе, где выращивал коноплю. 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T09:48+0300

2025-07-20T09:48+0300

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Жителя Очамчыры задержали по подозрению в выращивании конопли.У 31-летнего Левана Логуа при личном досмотре обнаружили пакет с каннабисом, сообщили в МВД.Он указал правоохранителям место в лесном массиве села Елыр, где выращивал запрещенные растения. Там изъяли 15 корней южно-краснодарской конопли.Возбуждено уголовное дело, Логуа помещен под домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/dvukh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1056201252.html

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