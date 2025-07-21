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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 июля
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 21.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-21T18:25+0300
2025-07-21T18:25+0300
2025-07-21T22:25+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Во вторник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь с грозой, днем преимущественно ясная жаркая погода, с высоким индексом ультрафиолетового излучения.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 июля
18:25 21.07.2025 (обновлено: 22:25 21.07.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Во вторник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром возможен дождь с грозой, днем преимущественно ясная жаркая погода, с высоким индексом ультрафиолетового излучения.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.