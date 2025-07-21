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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 21.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-21T18:25+0300

2025-07-21T18:25+0300

2025-07-21T22:25+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Во вторник, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь с грозой, днем преимущественно ясная жаркая погода, с высоким индексом ультрафиолетового излучения.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии