https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/zasedanie-mezhpravkomissii-pod-predsedatelstvom-delba-i-novaka-nachalos-v-sukhume-1056253156.html

Заседание межправкомиссии под председательством Делба и Новака началось в Сухуме

Заседание межправкомиссии под председательством Делба и Новака началось в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатое пленарное заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству под сопредседательством... 21.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-21T14:04+0300

2025-07-21T14:04+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатое пленарное заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству под сопредседательством премьер-министра Абхазии Владимира Делба и зампреда правительства России Александра Новака началось в Сухуме. Делба подчеркнул важность развития экономического сотрудничества между государствами, которое носит особый стратегический характер."В ходе нашего заседания мы подведем итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития за период действия государственной программы на 2022-2025 годы. Определим первоочередные задачи на последующие годы и закрепим их в протоколе заседания", – уточнил премьер-министр. Достигнутые показатели – это результаты тесного сотрудничества, эффективного взаимодействия сторон, кропотливого труда российских и абхазских специалистов, отметил Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/novak-abkhaziya-dlya-rossii--nadezhnyy-i-druzhestvennyy-partner-1056246286.html

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