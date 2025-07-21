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Заседание межправкомиссии под председательством Делба и Новака началось в Сухуме
Заседание межправкомиссии под председательством Делба и Новака началось в Сухуме
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатое пленарное заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству под сопредседательством... 21.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатое пленарное заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству под сопредседательством премьер-министра Абхазии Владимира Делба и зампреда правительства России Александра Новака началось в Сухуме. Делба подчеркнул важность развития экономического сотрудничества между государствами, которое носит особый стратегический характер."В ходе нашего заседания мы подведем итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития за период действия государственной программы на 2022-2025 годы. Определим первоочередные задачи на последующие годы и закрепим их в протоколе заседания", – уточнил премьер-министр. Достигнутые показатели – это результаты тесного сотрудничества, эффективного взаимодействия сторон, кропотливого труда российских и абхазских специалистов, отметил Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/novak-abkhaziya-dlya-rossii--nadezhnyy-i-druzhestvennyy-partner-1056246286.html
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Заседание межправкомиссии под председательством Делба и Новака началось в Сухуме
14:04 21.07.2025 (обновлено: 14:48 21.07.2025)
СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатое пленарное заседание межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству под сопредседательством премьер-министра Абхазии Владимира Делба и зампреда правительства России Александра Новака началось в Сухуме.
Делба подчеркнул важность развития экономического сотрудничества между государствами, которое носит особый стратегический характер.
"Прямые контакты – это лучший способ решать вопросы оперативно, тем более когда результатом такого сотрудничества являются ежегодно увеличивающие стратегические показатели. Подписанные договоры и соглашения позволяют эффективно реализовывать мероприятия, представляющие взаимный интерес", – отметил он.
"В ходе нашего заседания мы подведем итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития за период действия государственной программы на 2022-2025 годы. Определим первоочередные задачи на последующие годы и закрепим их в протоколе заседания", – уточнил премьер-министр.
Достигнутые показатели – это результаты тесного сотрудничества, эффективного взаимодействия сторон, кропотливого труда российских и абхазских специалистов, отметил Делба.