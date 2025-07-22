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Прогноз погоды в Абхазии на 23 июля

Прогноз погоды в Абхазии на 23 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T17:17+0300

2025-07-22T17:17+0300

2025-07-22T17:17+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В среду, 23 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +19°С до + 24°С, днем от +26°С до + 31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.

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