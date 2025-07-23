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Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля
Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 23.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-23T17:52+0300
2025-07-23T17:52+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля
17:52 23.07.2025 (обновлено: 17:57 23.07.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.