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Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля

Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля

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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 23.07.2025, Sputnik Абхазия

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2025-07-23T17:52+0300

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.

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