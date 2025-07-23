Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля

Абхазия
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Ашьыжь Sputnik аҿы
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Утро на Sputnik
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥхын аамҭазы амҩадуқәа рҟны: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аҩныҵҟатәи атуризм аҿиашьа, иаҳа изызҿлымҳау аҭыԥқәа
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр аҭааҩцәа рзы азнеишьа ҿыцқәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
Аҟәа аџьармыкьа хада асанитартә ҭагылазаашьа, аԥхын аусушьа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
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Турбаза
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
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25 мин
Новости 14.30
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2 мин
Такие обстоятельства
Педкадры, абхазский язык в школах, ситуация с учебниками. Интервью с министром просвещения
14:33
15 мин
Актуальный комментарий
Гастрономический фестиваль в Пицунде. Интервью с организатором
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Адомино азы Мексика аицлабраҿы араӡны медалқәа ргеит ҳаспортсменцәа
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Туры в Абхазию для туроператоров могут стать дешевле
18:34
6 мин
Турбаза
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
18:40
16 мин
Инструкция по применению
Как защититься от комаров
18:56
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Адомино азы Мексика аицлабраҿы араӡны медалқәа ргеит ҳаспортсменцәа
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Турбаза
Оздоровительный туризм. Возможности Абхазии
21:40
16 мин
Инструкция по применению
Как защититься от комаров
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Таиф Аџьба ихьӡ зху аҳәынҭқарратә ԥхьахәы аиуразы аицлабра рылаҳәоуп
13:05
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аиҿкаара "Кьараз" ашьаҭала Аԥсны иаартхоит ахатәгәаԥхаралатә платформа "Добро.рф" ацентр
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы ихыркәшоуп абитуриентцәа рҟынтә арзаҳалқәа рыдкылара: алкаақәа
13:34
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ӷәадатәи абжьаратә школ аҿы аремонттә усурақәа цоит
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8 мин
Новости 14.00
Главные темы
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3 мин
Посредник
Жаркая пора для турсферы. Успехи и проблемы сезона в интервью с министром туризма Абхазии
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Новости 14.30
Главные темы
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Актуальный комментарий
Возможности платформы "Добро.РФ" для Абхазии
14:33
7 мин
Актуальный комментарий
Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
14:41
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Борис Гәыргәлиа диижьҭеи иҵит 90 шықәса. Владимир Занҭариа ашәҟәыҩҩы изкны
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13 мин
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Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
18:19
11 мин
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18:31
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15 мин
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21:02
3 мин
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21:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
21:19
11 мин
Новости
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21:31
3 мин
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Детские комнаты в медучреждениях": проект "Команды Абхазии
21:34
10 мин
Посредник
Жаркая пора для турсферы. Успехи и проблемы сезона в интервью с министром туризма Абхазии
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250723/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-23-iyulya-1056321137.html
Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля
Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 23.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-23T17:52+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 24 июля

17:52 23.07.2025 (обновлено: 17:57 23.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.
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