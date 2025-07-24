https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/posledniy-shans-dlya-makrona-ukraina-spishet-vse-1056363064.html

Последний шанс для Макрона: Украина спишет все

Последний шанс для Макрона: Украина спишет все

Sputnik Абхазия

Истребитель "Мираж-2000" — один из нескольких (точное количество Париж решил скрыть даже от тамошней общественности) — потерпел крушение над территорией, что... 24.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-24T19:47+0300

2025-07-24T19:47+0300

2025-07-24T19:48+0300

мнение

авторы

колумнисты

франция

эмманюэль макрон

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Истребитель "Мираж-2000" — один из нескольких (точное количество Париж решил скрыть даже от тамошней общественности) — потерпел крушение над территорией, что еще осталась у Незалежной, пишет Елена Караева для РИА Новости.Этот инцидент как нельзя лучше иллюстрирует качество помощи, которое предоставила своей обожаемой Украине Франция. Париж намерен решить, посостязавшись с нами в боеспособности, оснащенности, крепости характера и неколебимости боевого духа, кто будет определять конструкцию многополярного мира.Крушение истребителя можно рассматривать как мини-репетицию грядущей новой Березины для Недонаполеона I.Коллективному Макрону категорически не нравится, что сегодня Россия лидирует в глобальной политике, а Франция плетется в хвосте. Коллективный Макрон мечтает о двух вещах: в 2027-м протолкнуть в Елисейский дворец макроновского преемника, ставленника тех же элит, а в 2029-м протолкнуть уже самого Макрона на пост председателя Еврокомиссии.Чтобы решить обе задачи, Франции требовалось перехватить эстафету русофобии, взяв палочку из ослабевших рук не менее коллективного, чем Макрон, но погруженного в деменцию Байдена. И вот последние полгода галльский петух из перьев вон лезет, чтобы доказать, насколько он круче и сильнее американского орла. Орел, между тем, не зная, как отделаться от киевского шапито-хунты, несказанно этому рад.Макрон, рейтинг доверия которого ставит все новые антирекорды (хозяина Елисейского дворца фитюлькой считают свыше четырех пятых от общего числа избирателей) понимает лучше, чем кто бы то ни было, что, если в один прекрасный день кризис в Донбассе и в создающейся буферной зоне будет урегулирован, ему светит не то что ничего хорошего, а нормальное такое разбирательство. С теми, кто его создал, кто его воспитал и заточил под все те задачи, что требуется решить.Ни одна из этих задач — хоть во внешней, хоть во внутренней политике — не выполнена. Франция потеряла все, что только можно, в Афганистане, позорно драпая оттуда. Франция лишилась всего, чего только может лишиться неоколониальная держава, в Западной Африке. Чад, Мали, Сенегал изгнали французов, их армейских, их бизнесы, крупные (а то и крупнейшие), лишив их базирования, богатейших разработок минеральных ресурсов, просто запретив к ним приближаться. Ну или предложили покупать сырье по ценам рынка, а не "по дружбе".Место в геополитике не бывает пустым долго. И французов заменили в Западной Африке тем, кто реально выполняет задачи, которые определяются взаимовыгодными и равноправными отношениями. Французская власть и то "глубинное государство", которое этой властью руководит, обвиняют отчего-то в собственных провалах во внешней политике нас. Мы на обвинения не реагируем. Навесить причины своей тупости и недогадливости на кого-то — первый признак геополитической инфантильности.Инфантильность такая отнюдь не безобидна.Если ее подкрепить завистью и желанием взять реванш, то это может привести к большой беде и к еще большей крови.И это то, что, собственно, вытворяют граждане Пятой республики с Украиной и на Украине. Изгнанные из Африки, сдавшиеся в Новой Каледонии, имеющие колоссальные внутриполитические проблемы, как в континентальной Франции, так и на ее заморских территориях, сегодня эти персонажи взяли на прицел Украину.Незалежная должна, по их планам и расчетам, заменить им Западную Африку. По многим позициям послужив ресурсной базой. И военным плацдармом.Париж бежал впереди паровоза во время первой "оранжевой революции", и формируя общественное мнение, и подкармливая тех, должен был занять пост президента после Виктора Ющенко (помните такого?). С ним работали практически весь срок нахождения на посту именно французские политтехнологи. Майдан в 2014-м стал площадкой для опробования новых разработок. Ну дальше тоже понятно. Франции, как морской и южной державе, нужны черноморские порты. Особенно Париж интересовала Одесса. Настолько, что там, пусть и негласно, работала военная миссия Пятой республики. Сегодня Париж толкает речи про необходимость своего "военного присутствия" все там же. На украинском юге.Подачки в форме САУ, "Миражей", колесных танков и все той же неафишируемой работы французских офицеров с вэсэушниками должны, по мнению Парижа, дать Франции преимущества перед другими западными конкурентами.Последнее, что Франции сегодня нужно, — Украина нейтральная и от нее независимая. Париж сделает все возможное, чтобы сорвать урегулирование конфликта.В противоположность словам и декларациям, те в Париже, кто подкармливает киевских, абсолютно не готовы расстаться с подобным лакомым куском.Парижу позарез нужно взять у Москвы реванш за все поражения, что в этом веке, что в позапрошлом.Это сегодня — главная геополитическая цель Франции. И добиваться ее она будет всеми способами. Это нужно не только знать и понимать — это нужно принимать в расчет, разрабатывая и воплощая в жизнь будущую карту и картину мира: справедливую, честную. На русский манер. А не такую, что уже нарисовали во Франции.И это то, что, собственно, вытворяют граждане Пятой республики с Украиной и на Украине. Изгнанные из Африки, сдавшиеся в Новой Каледонии, имеющие колоссальные внутриполитические проблемы, как в континентальной Франции, так и на ее заморских территориях, сегодня эти персонажи взяли на прицел Украину.Незалежная должна, по их планам и расчетам, заменить им Западную Африку. По многим позициям послужив ресурсной базой. И военным плацдармом.Париж бежал впереди паровоза во время первой "оранжевой революции", и формируя общественное мнение, и подкармливая тех, должен был занять пост президента после Виктора Ющенко (помните такого?). С ним работали практически весь срок нахождения на посту именно французские политтехнологи. Майдан в 2014-м стал площадкой для опробования новых разработок. Ну дальше тоже понятно. Франции, как морской и южной державе, нужны черноморские порты. Особенно Париж интересовала Одесса. Настолько, что там, пусть и негласно, работала военная миссия Пятой республики. Сегодня Париж толкает речи про необходимость своего "военного присутствия" все там же. На украинском юге.Подачки в форме САУ, "Миражей", колесных танков и все той же неафишируемой работы французских офицеров с вэсэушниками должны, по мнению Парижа, дать Франции преимущества перед другими западными конкурентами.Последнее, что Франции сегодня нужно, — Украина нейтральная и от нее независимая. Париж сделает все возможное, чтобы сорвать урегулирование конфликта.В противоположность словам и декларациям, те в Париже, кто подкармливает киевских, абсолютно не готовы расстаться с подобным лакомым куском.Парижу позарез нужно взять у Москвы реванш за все поражения, что в этом веке, что в позапрошлом.Это сегодня — главная геополитическая цель Франции. И добиваться ее она будет всеми способами. Это нужно не только знать и понимать — это нужно принимать в расчет, разрабатывая и воплощая в жизнь будущую карту и картину мира: справедливую, честную. На русский манер. А не такую, что уже нарисовали во Франции.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/voevat-na-svoi-evropa-oplatit-antirossiyskiy-blitskrig-grabezhom-1056039533.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250716/pokorenie-evropy-zaversheno-1056076149.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/strashnaya-oshibka-ezhednevnymi-naletami-rossiya-okazala-ukraine-velikuyu-uslugu-1056199685.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/nash-otvet-bryusselyu-rossiya-zabanila-ekonomiku-evropy-1056178107.html

франция

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, франция, эмманюэль макрон