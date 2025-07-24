Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

Абхазия
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
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Иактуалтәу ахҳәаа
Таиф Аџьба ихьӡ зху аҳәынҭқарратә ԥхьахәы аиуразы аицлабра рылаҳәоуп
13:05
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аиҿкаара "Кьараз" ашьаҭала Аԥсны иаартхоит ахатәгәаԥхаралатә платформа "Добро.рф" ацентр
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы ихыркәшоуп абитуриентцәа рҟынтә арзаҳалқәа рыдкылара: алкаақәа
13:34
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ӷәадатәи абжьаратә школ аҿы аремонттә усурақәа цоит
13:52
8 мин
Новости 14.00
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Жаркая пора для турсферы. Успехи и проблемы сезона в интервью с министром туризма Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
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3 мин
Актуальный комментарий
Возможности платформы "Добро.РФ" для Абхазии
14:33
7 мин
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Как избежать встречи с кишечными инфекциями? Советы санитарного врача
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Борис Гәыргәлиа диижьҭеи иҵит 90 шықәса. Владимир Занҭариа ашәҟәыҩҩы изкны
18:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Детские комнаты в медучреждениях": проект "Команды Абхазии
18:34
10 мин
Посредник
Жаркая пора для турсферы. Успехи и проблемы сезона в интервью с министром туризма Абхазии
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
3 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Борис Гәыргәлиа диижьҭеи иҵит 90 шықәса. Владимир Занҭариа ашәҟәыҩҩы изкны
21:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Детские комнаты в медучреждениях": проект "Команды Абхазии
21:34
10 мин
Посредник
Жаркая пора для турсферы. Успехи и проблемы сезона в интервью с министром туризма Абхазии
21:44
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Ашьыжь Sputnik аҿы
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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
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3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа аиқәырхареи аҿиареи: Ауаажәларратә палатаҿы абызшәа апроблема иалацәажәеит
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
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Главный четверг
Пицунда: гастрофестиваль, проблема с вывозом мусора и выносной торговли
14:04
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Инструкция по применению
Как выбрать икру
14:29
1 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
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Такие обстоятельства
Творческое путешествие: снят фильм "Амаҿаҭыԥ" по рассказу Бориса Гургулиа
14:33
16 мин
Актуальный комментарий
Детские комнаты в медучреждениях": проект "Команды Абхазии
14:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
18:12
18 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
18:34
7 мин
Радио
В Сухуме состоялась встреча на тему перспектив и безопасности Абхазии
18:41
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
21:12
18 мин
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3 мин
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Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 24.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-24T18:34+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В пятницу, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность из-за перепадов температуры воздуха, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен кратковременный слабый дождь, сохранится высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

18:34 24.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркие кадры лета 2024 года
Жаркие кадры лета 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В пятницу, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность из-за перепадов температуры воздуха, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможен кратковременный слабый дождь, сохранится высокий уровень УФИ.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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