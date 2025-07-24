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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 24.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-24T18:34+0300

2025-07-24T18:34+0300

2025-07-24T18:34+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В пятницу, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность из-за перепадов температуры воздуха, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен кратковременный слабый дождь, сохранится высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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