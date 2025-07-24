https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/soveschanie-po-itogam-polugodiya-nachalos-v-gulrypshskom-rayone-1056338350.html

Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе

Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

В расширенном совещании принимают участие премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Вараздат Миносян. 24.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-24T13:41+0300

2025-07-24T13:41+0300

2025-07-24T16:04+0300

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Отчетное совещание по итогам первого полугодия 2025 года началось в администрации Гулрыпшского района.По словам главы района Саида Харазия, доходная часть бюджета перевыполнена на 128% – при плане в 150,6 миллиона рублей доходы составили 193,8 миллиона.Основными источниками поступлений в бюджет стали подоходный налог и налог на прибыль, из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям, добавил Харазия. Расходная часть бюджета выполнена на 94%. При плане 183,9 миллиона рублей фактические расходы составили 173,5 миллиона рублей, на 16% больше расходов за аналогичный период 2024 года. В своем выступлении ведущий специалист финотдела администрации Лаура Ачба уточнила, что к значительном росту доходов бюджета привел запуск сухумского аэропорта, географически расположенного на территории Гулрыпшского района."Только за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от организации, осуществляющей хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 млн рублей, 40% от собственных доходов бюджета", – уточнила она.Саид Харазия подчеркнул, что рост экономических показателей позволил направить денежные средства на оказание материальной помощи детям-инвалидам, многодетным семьям, семьям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лицам, нуждающимся в лечении.Кроме того, эти средства были направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ в учебных заведениях, оснащение современным оборудованием объектов системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы районного ЖКХ. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты 20 школьникам-победителям республиканской олимпиады и олимпиады "Путь к вершинам", а также готовившим их учителям. На 500 рублей выросли ежемесячные пособия инвалидам с детства до 16 лет."За счет пожертвований неравнодушных граждан оказана финансовая поддержка социально уязвимым слоям населения. Также удалось поощрить спортсменов –победителей турнира по карате в количестве 10 человек", – добавил Харазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056329702.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/bolee-700-chelovek-poluchili-materialnuyu-pomosch-v-abkhazii-za-polgoda-1055822053.html

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