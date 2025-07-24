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https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/soveschanie-po-itogam-polugodiya-nachalos-v-gulrypshskom-rayone-1056338350.html
Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе
Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
В расширенном совещании принимают участие премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Вараздат Миносян. 24.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-24T13:41+0300
2025-07-24T16:04+0300
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Отчетное совещание по итогам первого полугодия 2025 года началось в администрации Гулрыпшского района.По словам главы района Саида Харазия, доходная часть бюджета перевыполнена на 128% – при плане в 150,6 миллиона рублей доходы составили 193,8 миллиона.Основными источниками поступлений в бюджет стали подоходный налог и налог на прибыль, из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям, добавил Харазия. Расходная часть бюджета выполнена на 94%. При плане 183,9 миллиона рублей фактические расходы составили 173,5 миллиона рублей, на 16% больше расходов за аналогичный период 2024 года. В своем выступлении ведущий специалист финотдела администрации Лаура Ачба уточнила, что к значительном росту доходов бюджета привел запуск сухумского аэропорта, географически расположенного на территории Гулрыпшского района."Только за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от организации, осуществляющей хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 млн рублей, 40% от собственных доходов бюджета", – уточнила она.Саид Харазия подчеркнул, что рост экономических показателей позволил направить денежные средства на оказание материальной помощи детям-инвалидам, многодетным семьям, семьям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лицам, нуждающимся в лечении.Кроме того, эти средства были направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ в учебных заведениях, оснащение современным оборудованием объектов системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы районного ЖКХ. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты 20 школьникам-победителям республиканской олимпиады и олимпиады "Путь к вершинам", а также готовившим их учителям. На 500 рублей выросли ежемесячные пособия инвалидам с детства до 16 лет."За счет пожертвований неравнодушных граждан оказана финансовая поддержка социально уязвимым слоям населения. Также удалось поощрить спортсменов –победителей турнира по карате в количестве 10 человек", – добавил Харазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056329702.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/bolee-700-chelovek-poluchili-materialnuyu-pomosch-v-abkhazii-za-polgoda-1055822053.html
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абхазия, гулрыпшский район, новости
абхазия, гулрыпшский район, новости

Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе

13:41 24.07.2025 (обновлено: 16:04 24.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукОтчетное заседание Гулрыпшского района
Отчетное заседание Гулрыпшского района - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В расширенном совещании принимают участие премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Вараздат Миносян.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Отчетное совещание по итогам первого полугодия 2025 года началось в администрации Гулрыпшского района.
По словам главы района Саида Харазия, доходная часть бюджета перевыполнена на 128% – при плане в 150,6 миллиона рублей доходы составили 193,8 миллиона.
Основными источниками поступлений в бюджет стали подоходный налог и налог на прибыль, из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям, добавил Харазия.
Расходная часть бюджета выполнена на 94%. При плане 183,9 миллиона рублей фактические расходы составили 173,5 миллиона рублей, на 16% больше расходов за аналогичный период 2024 года.
В своем выступлении ведущий специалист финотдела администрации Лаура Ачба уточнила, что к значительном росту доходов бюджета привел запуск сухумского аэропорта, географически расположенного на территории Гулрыпшского района.
"Только за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от организации, осуществляющей хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 млн рублей, 40% от собственных доходов бюджета", – уточнила она.
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10:23
Саид Харазия подчеркнул, что рост экономических показателей позволил направить денежные средства на оказание материальной помощи детям-инвалидам, многодетным семьям, семьям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лицам, нуждающимся в лечении.
Кроме того, эти средства были направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ в учебных заведениях, оснащение современным оборудованием объектов системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы районного ЖКХ.

"В первом полугодии 2025 года из резервного фонда администрации направлено 4,08 млн рублей на оказание материальной помощи 166 жителям Гулрыпшского района", — уточнил глава района.

Кроме того, осуществлены единовременные выплаты 20 школьникам-победителям республиканской олимпиады и олимпиады "Путь к вершинам", а также готовившим их учителям. На 500 рублей выросли ежемесячные пособия инвалидам с детства до 16 лет.
"За счет пожертвований неравнодушных граждан оказана финансовая поддержка социально уязвимым слоям населения. Также удалось поощрить спортсменов –победителей турнира по карате в количестве 10 человек", – добавил Харазия.
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2025
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Более 700 человек получили материальную помощь в Абхазии за полгода
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