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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 25.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-25T18:55+0300
2025-07-25T18:55+0300
2025-07-25T18:55+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода, сохранится высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода, сохранится высокий уровень УФИ.
Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.