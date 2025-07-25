Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа иаатит абылра иацәынхаз асахьақәа рцәыргақәҵа
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа аиқәырхареи аҿиареи: Ауаажәларратә палатаҿы абызшәа апроблема иалацәажәеит
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Пицунда: гастрофестиваль, проблема с вывозом мусора и выносной торговли
14:04
25 мин
Инструкция по применению
Как выбрать икру
14:29
1 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Творческое путешествие: снят фильм "Амаҿаҭыԥ" по рассказу Бориса Гургулиа
14:33
16 мин
Актуальный комментарий
Детские комнаты в медучреждениях": проект "Команды Абхазии
14:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
18:12
18 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
18:34
7 мин
Радио
В Сухуме состоялась встреча на тему перспектив и безопасности Абхазии
18:41
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Диузџье имҩаԥгахо Кавказ ажәларқәа рфестиваль Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәхоит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изакәанымкәа аекскурсиақәа мҩаԥызго рызҵаара иалацәажәеит атуризм аминистрраҿы
21:12
18 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Атаку украинских БПЛА на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии
21:34
7 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амаининг аҿагыларазы Аҟәа ҩаԥхьа аштаб аусура хацыркуп
13:04
14 мин
Аицәажәара
Акультура аминистрра аколлегиа аилатәара аихшьаалақәа
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны аҿар злахәыз акадртә школ “Ход в будущее” аусура хыркәшоуп Маиҟәаԥ
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр аҭааҩцәа рзы азнеишьа ҿыцқәа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Российские инвестиции в абхазскую экономку: эффект и ожидания
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
В Абхазии работает комиссия по контролю за предоставлением земельных участков
14:33
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
«Асоветашьҭахьтәи Аԥсны: ашәарҭадареи аҿиареи» захьӡу астол гьежь аихшьаалақәа
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аԥсны аҿар злахәыз акадртә школ “Ход в будущее” аусура хыркәшоуп Маиҟәаԥ
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Российские инвестиции в абхазскую экономку: эффект и ожидания
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
«Асоветашьҭахьтәи Аԥсны: ашәарҭадареи аҿиареи» захьӡу астол гьежь аихшьаалақәа
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аԥсны аҿар злахәыз акадртә школ “Ход в будущее” аусура хыркәшоуп Маиҟәаԥ
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Российские инвестиции в абхазскую экономку: эффект и ожидания
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-26-i-27-iyulya-1056421967.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 25.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-25T18:55+0300
2025-07-25T18:55+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051405070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2fbea1ecae41498f3c574a702870287.jpg
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода, сохранится высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051405070_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dff5170dbbfd799bd8bbc2a8df94eaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля

18:55 25.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукБотанический сад
Ботанический сад - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода, сохранится высокий уровень УФИ.
Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0