https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-26-i-27-iyulya-1056421967.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 25.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-25T18:55+0300

2025-07-25T18:55+0300

2025-07-25T18:55+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода, сохранится высокий уровень УФИ.Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии